"อนุทิน" ตัดสินใจแล้ว ไม่ไป UN เหตุเงื่อนเวลาไม่เอื้อ กลับมาแถลงนโยบายไม่ทัน ยันไม่เสียโอกาสแจงปกป้องอธิปไตยไทย

นายกฯ เผย ไม่ไปประชุมสมัชชาใหญ่ UN เหตุเงื่อนเวลาไม่เอื้อ หวั่นเครื่องบินดีเลย์กลับมาไม่ทันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ชี้ไม่เสียโอกาสแจงปกป้องอธิปไตยไทย เชื่อประชาคมโลกรู้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชามาตลอด แย้มร่างนโยบายเสร็จแล้ว 100 % ปกน้ำเงิน พร้อมนำเข้า ครม.นัดแรกพรุ่งนี้
วันนี้(23 ก.ย.) ที่พรรคภูมิใจไทย เมื่อเวลา 13.40 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรค โดยพรเปิดเผยว่าวันนี้มีการประชุมพรรคตามปกติ ส่วนที่มีกลุ่มแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วน จะเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยนั้น เป็นการมาพบกันตามปกติ ส่วนร่างนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภา เสร็จเป็นที่เรียบร้อย แล้ว 100% ใช้ปกสีน้ำเงิน
นายอนุทิน กล่าวถึงความชัดเจนในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ได้มีการหารือกับฝ่ายกฎหมายแล้ว ซึ่งจากการดูเวลา กลัวจะไม่ทันการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ทั้งนี้ก็จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย แต่ที่สำคัญมีในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ด้วย ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ดี โดยมีความคิดเห็นหลากหลายทั้งไปได้และไปไม่ได้ แต่ทั้งนี้มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่ได้มีการลงนามในข้อตกลง แต่แนวทางของประเทศไทย เมื่อรัฐบาลนี้เข้าปฎิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยก็มีความชัดเจนที่จะบริหารสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไร
เมื่อถามว่า จะเป็นการเสียโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ความเชื่อมั่นอยู่ที่การจัดการและการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและกองทัพ ซึ่งความเชื่อมั่นอยู่ตรงจุดนี้ ไม่ใช่อยู่ที่เวทีไหน เพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ขณะที่ทุกฝ่ายในบ้านเรามีความพร้อม ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของกองทัพและรัฐบาล นี่ต่างหากคือความเชื่อมั่น
เมื่อถามว่า ทางกฤษฎีกาชี้ว่า หากมีเหตุที่จำเป็นก็ถือว่าเดินทางได้ นายอนุทินกล่าวว่า คำว่าจำเป็นคืออะไร อย่างสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงกับใคร เพราะประชาคมโลกก็รับทราบสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางไปจะส่งผลเสียต่อประเทศหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในแนวทางของรัฐบาลมีความชัดเจนอยู่แล้ว ประชาคมโลกหรือใครก็ตาม ก็ได้ติดตามข่าวสาร แนวทางของรัฐบาลที่จะเข้ามาปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งวันนี้ต้องการแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องทำหนังสือไปยังประชาคมโลกหรือไม่ เพราะฝ่ายกัมพูชาเองก็ได้มีการไปชี้แจงในเวทีดังกล่าว นายอนุทิน กล่าวว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายกล่าวหาไทย มีการละเมิดตรงจุดนั้นจุดนี้ ซึ่งสามารถแถลงจากที่นี่ก็ได้ โดยการหารือกลับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความต่างๆมากมาย ที่สำคัญไปแล้วก็ไม่สามารถพูดได้เต็มที่ หากไปเจอคู่เจรจาแล้วมีการสอบถามว่าบริหารได้เต็มรูปแบบหรือไม่ ถ้าตอบว่าน่าจะเต็มรูปแบบ ก็จะเกิดความเสียเปรียบแล้ว ดังนั้นจึงต้องรอให้เรียบร้อยก่อนจึงจะไปคุย ซึ่งไม่จำเป็นต้องคุยที่วงดังกล่าวก็ได้ เพราะคู่กรณีมีไม่กี่ราย
เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ถ้าแถลงนโยบายแล้ว จะมีการแสดงจุดยืนของรัฐบาลนี้ ต่อการปกป้องอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยการออกแถลงการณ์ที่ชัดเจน ให้นานาประเทศ ได้รับทราบ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องทำ แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูในเวทียูเอ็นก่อน แต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินให้เต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้านี้ จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเดินทางไป หากเกิดเครื่องบินดีเลย์ มีปัญหากลับมาแถลงนโยบายไม่ทัน ก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา ซึ่งขณะนี้กำลังประสานงาน ว่าจะแถลงนโยบายได้ในช่วงวันที่ 29-30 กันยายนนี้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภา โดยส่วนตัวเห็นว่ายิ่งเร็วยิ่งดี
อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบร่างนโยบายของรัฐบาล หลังจากนั้นก็จะนำร่างส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้มีเวลาศึกษาจำนวน3วัน เพื่อที่จะได้นำมาอภิปรายได้ คล้ายๆกับการแถลงนโยบายทุกๆครั้งที่ผ่านมา โดยที่วิปสามฝ่ายก็จะไปหารือกัน เพื่อทำข้อตกลง ในเรื่องของเวลาของการอภิปราย
ส่วนกรณีที่ทำให้เกิดดราม่าว่า รัฐบาลให้อำนาจกองทัพในการตัดสินใจ บริหารชายแดนไทย-กัมพูชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าไม่ตอบเรื่องด่าม่า เอาของจริง
เมื่อถามว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะถูกบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในข้อตกลงหรือ MOA อยู่แล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ด้วยในร่างแถลงนโยบาย วันนี้ก็จะมีการประชุมพรรคก็หารือถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า มีความกังวลเรื่องโมเดลสรรหา ส.ส.ร.หรือไม่ ซึ่งพรรคประชาชนเองก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตามระบบ ส่วนเรื่องการลดค่าของชีพให้กับประชาชน เช่น ลดค่าทางด่วน จะมีในนโยบายหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ขอแถลงนโยบายก่อน