ฝรั่งเศสประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ เนทันยาฮูเล็งตอบโต้หลังหารือทรัมป์

เอพี – ฝรั่งเศสประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ในวันจันทร์ (22 ก.ย.) ระหว่างการประชุมยูเอ็นที่มีผู้นำจากกว่า 140 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งมีเป้าหมายในการระดมการสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางผ่านแนวทางสองรัฐ และคาดว่า จะมีอีกหลายชาติเดินรอยตาม ซึ่งจะเป็นการท้าทายอิสราเอลและอเมริกาโดยตรง โดยเนทันยาฮูลั่นเตรียมตอบโต้หลังหารือทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสัปดาห์หน้า
การประกาศของประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสในที่ประชุมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง นอกจากนี้ แอนดอร์รา เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก มอลตา และโมนาโก ประกาศหรือยืนยันการรับรองรัฐปาเลสไตน์ในวันจันทร์เช่นเดียวกับฝรั่งเศส หรือหนึ่งวันหลังการประกาศรับรองของสหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และโปรตุเกส ขณะที่เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่ได้ให้การรับรอง
อย่างไรก็ตาม คาดว่า การประชุมและการที่มีประเทศจำนวนมากขึ้นรับรองรัฐปาเลสไตน์จะส่งผลน้อยมากต่อสถานการณ์ในกาซาที่อิสราเอลกำลังเดินหน้าบดขยี้ฮามาสในดินแดนดังกล่าว รวมทั้งขยายการตั้งถิ่นฐานในเขตยึดครองเวสต์แบงก์
แอนโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็น กล่าวว่า สถานะรัฐปาเลสไตน์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่รางวัล ซึ่งดูเหมือนเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อรัฐบาลอิสราเอลที่แย้งว่า การรับรองรัฐปาเลสไตน์เท่ากับเป็นการให้รางวัลกลุ่มฮามาสที่บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 และจุดชนวนสงครามในกาซาที่ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน
ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาสของปาเลสไตน์ ที่ต้องประชุมผ่านวิดีโอเนื่องจากอเมริกาไม่ยอมออกวีซ่าให้นั้น ประณามการฆ่าและการควบคุมตัวพลเรือน ที่รวมถึงการกระทำของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 และเสริมว่า องค์การบริหารปาเลสไตน์ (พีเอ) ได้สร้างระบบสวัสดิการสังคมใหม่หลังจากยกเลิการจ่ายเงินให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตหรือถูกคุมขังโดยอิสราเอล ซึ่งเป็นสิ่งที่อิสราเอลและอเมริกาเรียกร้องมานาน
อับบาสสำทับว่า ขณะนี้มีหลักฐานความรุนแรงมากพอแล้ว พร้อมแสดงความปรารถนาดีไปยังชาวยิวทั่วโลกเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิว
ทั้งนี้ พีเอซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติและปกครองพื้นที่หลายส่วนในเวสต์แบงก์ ยอมรับอิสราเอลและให้ความร่วมมือในด้านความมั่นคง รวมทั้งมุ่งมั่นสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางสองรัฐ ทว่า อิสราเอลกล่าวหาพีเอยั่วยุให้มีการแข็งข้อ และยืนกรานไม่ให้พีเอมีบทบาทในกาซาหลังสงคราม ขณะที่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากมองว่า ผู้นำในเวสต์แบงก์ทุจริตและเป็นเผด็จการมากขึ้น
ขณะนี้มีสมาชิกยูเอ็นราว 3 ใน 4 ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ ยกเว้นมหาอำนาจตะวันตกบางชาติที่บอกว่า ควรเจรจากับอิสราเอลก่อน กระนั้น ชาวปาเลสไตน์คาดหวังว่า ความคืบหน้านี้จะนำไปสู่อิสรภาพในวันหนึ่งข้างหน้า
นานาชาติมองว่า การสร้างรัฐปาเลสไตน์ในดินแดนเวสต์แบงก์ กาซา และทางตะวันออกของเยรูซาเลม ที่เคยถูกอิสราเอลยึดครองในสงครามตะวันออกกลางปี 1967 คู่ขนานไปกับรัฐอิสราเอลนั้น เป็นวิธีเดียวในการแก้ไขความขัดแย้งที่เริ่มต้นมานานกว่าศตวรรษก่อนการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ส่งสัญญาณว่า อิสราเอลอาจดำเนินการตอบโต้ฝ่ายเดียวที่รวมถึงเข้าผนวกบางส่วนในเวสต์แบงก์ ซึ่งจะทำให้การตั้งรัฐปาเลสไตน์เกินเอื้อมมากขึ้น
สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกยูเอ็น ประณามการคุกคามดังกล่าวและประกาศว่า การผลักดันแนวทางแก้ปัญหาแบบสองรัฐต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าอิสราเอลจะทำอะไรก็ตาม
เนทันยาฮูกำลังถูกกดดันจากแนวร่วมฝ่ายขวาจัดที่ต้องการให้อิสราเอลเข้าผนวกเวสต์แบงก์ แต่ขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่ผลักดันข้อตกลงอับราฮัมปี 2020 ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสามชาติอาหรับที่รวมถึงยูเออีกับอิสราเอล เตือนว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็น “เส้นแดง” แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า จะส่งผลอย่างไรกับความสัมพันธ์ระหว่างยูเออีกับอิสราเอล
เนทันยาฮูเผยว่า จะตัดสินใจเกี่ยวกับการตอบโต้หลังพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ คณะบริหารของทรัมป์คัดค้านการรับรองรัฐปาเลสไตน์เช่นเดียวกัน โดยกล่าวหาว่า บ่อนทำลายการเจรจาหยุดยิงกับฮามาส