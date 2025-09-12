มีคนอยู่เบื้องหลัง!ฮามาสชี้เป้าตัวการใหญ่ กล่าวหาสหรัฐฯสมคบยิวโจมตีพวกผู้นำกลุ่มในกาตาร์

ฮามาสในวันพฤหัสบดี(11ก.ย.) กล่าวหาสหรัฐฯสมคบคิดกับเหตุโจมตีเสียเลือดเนื้อของอิสราเอล ที่เล็งเป้าเล่นงานคณะผู้แทนเจรจาของนักรบกลุ่มนี้ในกาตาร์ พร้อมประณามรัฐยิวว่ากำลังหาทางล้มการเจรจาหยุดยิงในกาซา
การโจมตีของอิสราเอลในกาตาร์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อวันอังคาร(9ก.ย.) ก่อคลื่นความช็อคไปทั่วภูมิภาคที่พยายามปกป้องตนเองจากความขัดแย้งต่างๆมาช้านาน และทำให้การเจรจาสันติภาพกาซาที่หยุดชะงักอยู่ก่อนแล้ว อยู่ในภาวะง่อนแง่นยิ่งขึ้นไปอีก
"อาชญากรรมครั้งนี้ คือการลอบสังหารกระบวนการเจรจาทั้งมวลและจงใจเล็งเป้าเล่นงายบทบาทของพี่น้องคนกลางของเราในกาตาร์และอียิปต์" ฟอซี บาร์ฮูม เจ้าหน้าที่ฮามาสระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ พร้อมกล่าวหาวอชิงตัน "สมคบคิดเต็มรูปแบบ" ในการโจมตีของอิสราเอล
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันพฤหัสบดี(11ก.ย.) ประณามการโจมตีใส่โดฮา แต่กลับไม่เอ่ยชื่ออิสราเอล ผู้ซึ่งเป็นคนลงมือ "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดความตึงเครียดและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับกาตาร์" ทั้งนี้ถ้อยแถลงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากทุก 15 ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในนั้นรวมถึงสหรัฐฯ พันธมิตรของอิสราเอล
ทำเนียบขาวอ้างว่า ทรัมป์ ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของอิสราเอล ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ เขาอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าและทันทีที่ทราบ เขาขอให้ สตรีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของเขา ส่งเสียงเตือนไปยังกาตาร์ทันที ทว่ามันไม่ทันการณ์ การโจมตีได้เริ่มขึ้นไปแล้ว
อิสราเอลอ้างว่าพวกเขาเล็งเป้าหมายเล่นงานพวกผู้นำฮามาส แต่นักรบปาเลสไตน์ยืนยันว่าพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มรอดชีวิตจากการโจมตี
ชีค โมฮัมเหมด บิน อัลดุลราห์มาน อัล ธานี นายกรัฐมนตรีกาตาร์ บอกว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นการดับความหวังใดๆที่มีต่อตัวประกันชาวอิสราเอลในกาซา พร้อมระบุกาตาร์กำลังประเมินใหม่ในทุกๆอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาในฐานะคนกลางในการเจรจาหยุดยิง
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศกร้าวในวันพฤหัสบดี(11ก.ย.) ว่า "จะไม่มีรัฐปาเลสไตน์" แม้ว่ารัฐบาลตะวันตกหลายชาติเตรียมการให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ ณ เวทีสหประชาชาติ ในช่วงปลายเดือนนี้
"สถานที่นี้เป็นของเรา" เขากล่าว ระหว่างร่วมพิธีลงนามหนึ่งสำหรับโครงการตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในดินแดนยึดครองเวสต์แบงก์ ที่ทางสหประชาชาติให้คำจำกัดความว่าเป็น "ภัยคุกคามการอยู่รอด" ของแนวโน้มการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์
โดฮา เป็นสถานที่สำหรับการเจรจาทางอ้อมระหว่างฮามาสและอิสราเอลมาแล้วหลายรอบ ในขณะที่ กาตาร์ อนุญาตให้ ฮามาส จัดตั้งสำนักงานการเมืองในโดฮา ในปี 2012 ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐฯ ที่ต้องการคงไว้ซึ่งช่องทางการสื่อสารกับพวกนักรบกลุ่มนี้
นายกรัฐมนตรีกาตาร์ หวังเห็นการตอบโต้ร่วมกันในระดับภูมิภาคต่อการโจมตีของอิสราเอล และที่ประชุมอาหรับ-อิสราเอล ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในโดฮา จะตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ หลังจากก่อนหน้านี้การโจมตีของอิสราเอลได้เรียกเสียงประณามอย่างรุนแรงในวงกว้าง และการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับกาตาร์ มาจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวอาหรับ
(ที่มา:เอเอฟพี)