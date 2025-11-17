เพาะกายไทยสร้างผลงาน 2 เหรียญทองศึกชิงแชมป์โลก 2025

ปิดฉากเพาะกายชิงแชมป์โลก 2025 ทัพไทยคว้ารวม 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากนักกีฬา 4 คนที่ส่งชิงชัย ด้านปี 2026 สปป.ลาวรับเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ขณะที่ทัพนักเบ่งกล้ามไทยพร้อมสู้ต่อ เพื่อรักษาแชมป์โลก
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2025 ที่โรงแรมแปซิฟิค พาเลส เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายการนี้ มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันจาก 5 ทวีปทั่วโลก รวมทั้งหมด 40 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง 14-16 พ.ย.ที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทย
ในครั้งนี้ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน ซึ่งสรุปผลงานของทัพนักกีฬาไทย คว้าได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดย "สาวน้อยมหัศจรรย์" กันติชา สีจันทร์ นักกีฬาสาวดาวรุ่งของไทย คว้า 1 เหรียญทอง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 165 ซม. และ 1 เหรียญเงิน โมเดลฟิสิคเยาวชนหญิง รุ่นทั่วไป
ส่วน เรือโทดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี ได้ 1 เหรียญทอง ประเภท ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูงเกิน 170 ซม., พรชัย ธรรมสังวาลย์ คว้า 1 เหรียญเงิน ฟิตเนส ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. และ “ครูแต” ศิริพร ศรช่วย 1 เหรียญทองแดง ฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 165 ซม.
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อดูจากผลการแข่งขันแล้ว เรียกว่า นักกีฬาและทีมโค้ชทุกคนต่างได้ทุ่มเทให้กับผลงานครั้งนี้ ให้ออกมาอย่างดีที่สุด ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ ตนเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้กีฬาเพาะกายของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
สำหรับการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 17 ในปี 2026 ครั้งต่อไป สปป.ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรก ที่ นครเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2569 ซึ่งสมาคมฯ จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนรักษาแชมป์โลกและคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้ง