ม.เกษมบัณฑิต ผนึกภาคีเครือข่ายร่วมโหมโรงซีเกมส์ 2025

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์เปิดแคมเปญ “ผนึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทวงคืนเจ้าเหรียญทอง” โดยเชิญชวนประชาชน แฟนกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั่วประเทศส่งข้อความเชียร์ทีมนักกีฬาหรือสุดยอดนักกีฬาในดวงใจผ่านระบบออนไลน์ไปที่เฟชบุ๊ค ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ใน 3 เมืองหลัก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา นั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ให้เป็นที่ทั่วถึงมากขึ้นศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงผนึกกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM ซึ่งมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทยเป็นประธานสถาบัน พร้อมด้วยเพจ “บี บางปะกง” โดย วรเทพ มาคโภคา (บี บางปะกง) ผู้สื่อข่าวกีฬาที่มากด้วยประสบการณฯและเครือข่ายอื่นๆ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเดินหน้าโหมโรงซีเกมส์ 2025 ผ่านรูปแบบที่หลากหลายโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่าสำหรับการโหมโรงซีเกมส์ 2025 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการนับถอยหลังโดยการเร่งและเน้นการกระตุ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษาภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และเพื่อให้กิจกรรมเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 เข้าถึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างแท้จริง ผนวกกับเพื่อเป็นการเสริมแคมเปญ“ผนึกพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทวงคืนเจ้าเหรียญทอง” ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และภาคีเครือข่ายรวมทั้งอดีตผู้ฝึกสอนและอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยจึงเดินหน้าโหมโรง นำร่องด้วยการจัดคาราวานธนาคารกีฬาสัญจรเพื่อเปิดคลินิกกีฬาฟุตบอลและเผยแพร่ความรู้ในมิติที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร