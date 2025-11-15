ม.เกษมบัณฑิตคว้าแชมป์เชียร์ลีดดิ้งนานาชาติศึกไทยเนชันแนลฯ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่ชมรมกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง (ปอม ปอมเชียร์) และชมรมกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ (HARMONIZE) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thai National Cheerleding Championship 2025 และเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ Thailand Open 2025 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นั้น สำหรับในปีนี้มีนักกีฬาจาก 540 ทีมทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมที่น่าสนใจยังมีนักกีฬาจาก 5 ชาติเข้าประลองความสามารถ
ดร.เสนีย์ เผยว่า จากการที่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการผนึกพลังภายใต้ความแข็งแกร่งที่ผสมผสานกับความสวยงามและลีลาในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถทำให้ชนะใจกรรมการผู้ตัดสินด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศรวม 31 รายการ พร้อมกับรับรางวัลถ้วยพระราชทาน 2 ใบ ได้แก่ ประเภท Cheerledimg รางวัลถ้วยประทานพระเจ้าพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (สมัยที่ 9) ตามด้วยประเภท Urban Cheer Dance รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพะชรกิติยาภา (สมัยที่ 7)
ดร.เสนีย์ กล่าวต่อไป ว่าจากความสามารถและความสำเร็จที่นักกีฬาได้ทำชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาแก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬาในหลากหลายมิติภายใต้ความพร้อมของสถานที่ สิ่งอำนวยสะดวก และทีมงานผู้ฝึกสอนคุณภาพ อย่างไรก็ตามจากปรากฎการณ์และพลวัตต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬายุคใหม่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มหาวิทยาลัยจึงเดินหน้าที่จะนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์สำหรับการสนับสนุนทีมนักกีฬาทุกชนิดเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนานักศึกษาและการกีฬาของชาติอีกทางหนึ่งด้วย ดร.เสนีย์ กล่าวในที่สุด