สกสว. เปิดตัว Thailand Open Science for ALL เปิดโลกนวัตกรรม เปิดรับวิทยาการ ร่วมสร้างอนาคตไทย

สกสว. เตรียมจัดเวทีเปิดตัว “Thailand Open Science for ALL” ภายใต้แนวคิด ‘เปิดโลกนวัตกรรม เปิดรับวิทยาการ ร่วมสร้างอนาคตไทย’ หวังขับเคลื่อนความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย และพัฒนาระบบ ววน. ของประเทศให้เปิดกว้าง โปร่งใส และมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เตรียมจัดงาน TSRI Policy Advocacy Series ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Thailand Open Science for ALL” ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้อง Eternity โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “Open Science” ของประเทศไทย
ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. เผยว่า เวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิด Open Science ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย และพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศให้เปิดกว้าง โปร่งใส และมีส่วนร่วม ภายในงานจะมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) มุมมองภาคนโยบาย “Open Science สำคัญอย่างไร” โดย ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การเสวนา “Open Science in Action : ก้าวสู่อนาคตไทย” เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ขับเคลื่อน “Open Science” ของประเทศไทยให้เกิดการดำเนินงานจริงทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย กฎหมาย มาตรฐานข้อมูล และกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
“เวที Thailand Open Science for ALL ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกนวัตกรรม เปิดรับวิทยาการ ร่วมสร้างอนาคตไทย” เพื่อร่วมสร้างระบบ ววน. ที่เปิดกว้าง เท่าเทียม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าว
ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live: Thailand Science Research and Innovation (สกสว.) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsri.or.th ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ได้รับหนังสือเชิญ ไม่เปิดลงทะเบียน on-site