กัมพูชา ถอนแล้ว 8 กีฬาซีเกมส์ หวั่นความปลอดภัย

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งกัมพูชา ส่งจดหมายถึงสหพันธ์ซีเกมส์ แจ้งขอถอนตัวอีก 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ยูโด, คาราเต้, ปัญจักสีลัต, เปตอง, มวยปล้ำ, วูซู, ฟุตบอล และ เซปักตะกร้อ
ส่งผลให้กัมพูชา เหลือส่งนักกีฬาลงแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพียง 13 ชนิดกีฬา คือ ว่ายน้ำ, กรีฑา, อีสปอร์ต, ฟันดาบ, ยิมนาสติก, ยูยิตสู, คิกบ็อกซิ่ง, เทควันโด, ขี่ม้า, เจตสกี, ไตรกีฬา, เทคบอล และ วอลเลย์บอล
นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาเปิดเผยว่า กีฬาที่ถอนเป็นกีฬาประเภททีม แต่กีฬาประเภทเดี่ยวยังส่งตามปกติ ทำให้การรักษาความปลอดภัยที่ไทยเตรียมไว้ให้น่าจะครอบคลุมมากขึ้น เพราะนักกีฬากัมพูชาน้อยลงกว่าเดิมมาก
สำหรับเหตุผลของการถอนตัวเพิ่มอีก 8 ชนิดกีฬา เพราะ กัมพูชากังวลเรื่องความปลอดภัย และต้องการปกป้องนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ซึ่ง กัมพูชา ยังมีการส่งนักกีฬาเข้ารวมแข่งขัน และหวังว่า ทางสหพันธ์ซีเกมส์ และ โอลิมปิคไทยจะเข้าใจ