กกท.ชวนดูภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” ส่งกำลังใจทัพซีเกมส์-อาเซียนพาราฯไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย ชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมส่งพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเหล่านักกีฬาไทยผู้ทุ่มเท ผ่านการรับชมภาพยนตร์สารคดีสุดพิเศษ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” ผลงานที่ถ่ายทอดและสะท้อนความหมายอันแท้จริงของคำว่า “นักกีฬาไทย” ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับทุกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งแต่ “ทุกหยดเหงื่อ ทุกบาดแผล ทุกความเจ็บปวด” ซึ่งคือหนทางที่นำพานักกีฬาไทยก้าวมาถึงจุดแห่งความสำเร็จในวันนี้ เพื่อร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความเสียสละของพวกเขา ก่อนที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญระดับภูมิภาคอาเซียน
สำหรับ ภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” นำเสนอผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้ง “พลับ” วราวุฒิ แสงศรีเรือง นักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย, “จิมมี่”พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย, “กร” พงศกร แปยอ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย, “เนย” กมนชนก ขวัญเมือง นักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทย, “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทย และ “บิว”ภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทย ภาพยนตร์ “THE ROUTE ทางชีวิต…พิชิตฝัน” โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังของนักกีฬาทีมชาติไทย พวกเค้าต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่การแข่งขัน SEA Games 2025 และมีเหรียญรางวัลเป็นเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามในระหว่างเส้นทางไปสู่ประตูของความสำเร็จ พวกเขาผ่านนํ้าตา หยาดเหงื่อ แรงกดดัน กว่าจะได้มายืนสูงสุดในนามของ “นักกีฬา” มันไม่ง่ายเลย แรงบันดาลใจจึงเป็นเครื่องนำทางที่ดีที่สุด ที่จะพาพวกเค้ากลับเข้าสู่เส้นทางที่เลือกเดินได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะจัดแถลงข่าวและฉายรอบพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคน ก่อนการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กำลังจะมาถึง เริ่มฉายรอบพิเศษ : วันที่ 1 - 2 ธันวาคม นี้ ในโรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬาไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป