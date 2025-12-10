“นาโน-วัชรกุล” พุมเซ่หน้าหวาน ว่าที่สัตวแพทย์ เจ้าของเหรียญทองแรกซีเกมส์ 2025

แจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ "นาโน" วัชรกุล ลิ้มจิตรกร นักเทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ) เจ้าของเหรียญทองพุมเซ่ ฟรีสไตล์หญิง ซีเกมส์ 2025 ซึ่งถือเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในมหกรรมครั้งนี้ ซึ่งสื่อจากทุกสำนักต่างตีข่าวร่วมยินดีกับชัยชนะแรกของประเทศไทยและเจ้าตัว ซึ่งทำได้เมื่อช่วงสายวันที่ 10 ธ.ค.2568
“น้องนาโน” เปิดใจสั้นๆหลังแข่งขันว่าตื่นเต้นและกดดันเหมือนกัน เมื่อรู้ว่าต้องลงแข่งขันในวันแรกของการชิงชัย และถูกคาดหวังว่าจะคว้าเหรียญทองแรกในมหกรรมซีเกมส์
อย่างไรก็ตาม ในสนามเจ้าตัวออกมาทำหน้าที่อย่างตั้งใจและเต็มที่ ก่อนจะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ และ สปป.ลาว หยิบเหรียญทองแรกให้ทัพไทย และเหรียญทองแรกให้ตัวเองได้สำเร็จ
เส้นทางของ “น้องนาโน” ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะต้องทุ่มเทและแบ่งเวลาให้กับการเรียน ซ้อม และแข่งขัน แม้จะหนัก เพราะต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันไป แต่เจ้าตัวพร้อมทำอย่างเต็มที่ โดยเจ้าตัวก็ตั้งเป้าหมายไปที่การคว้าเหรียญรางวัลต่อเนื่องในระดับชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก และเอเชียนเกมส์
ปัจจุบันเจ้าตัวศึกษาอยู่ที่สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ส่วนผลงานในนามทีมชาติ นอกเหนือจากเหรียญทองซีเกมส์ ยังคว้าเหรียญรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ ซึ่งปี 2024 ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกมาครองได้ด้วย
สำหรับแฟนๆกีฬาที่อยากให้กำลังใจ “น้องนาโน” เข้าไปกดติดตามและร่วมเชียร์เจ้าตัวในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อื่นๆได้ที่เฟซบุ๊ค Na No Watcharakul หรือ อินสตาแกรม nano.wc
ขอบคุณภาพ : อินสตาแกรม nano.wc