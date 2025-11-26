เทควันโดไทยล็อคเป้าเก็บตัวที่โอซากา ก่อนล่าทองเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬาเทควันแห่งประเทศไทยไทย เซ็นเอ็มโอยู สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกันพัฒนากีฬาเทควันโด "โค้ชเช" ล็อกเป้านำจอมเตะไทย ไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าที่จังหวัดโอซากา ของญี่ปุ่น ก่อนยกพลล่าเหรียญทอง ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ในปีหน้า
นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และ มร.ฮิโรโนบุ ยามาชิตะ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (President of the Osaka Taekwondo Association) ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด หัวหมาก เมื่อ 26 พ.ย.68 โดยวางเป้าหมายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเทควันโด เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนักเทควันโด และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกของทั้งสองฝ่าย
สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การแลกเปลี่ยนทีมเทควันโด รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันและการฝึกซ้อมร่วมกัน, 2.การแลกเปลี่ยนโค้ช เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ, 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม กิจกรรม และการบริหารจัดการการแข่งขันเทควันโด, 4. การจัดการและการเป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันเทควันโดและกิจกรรมการสาธิต, 5. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างโรงฝึก (โดจัง) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน
อนึ่ง ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-4 ต.ค.2569 นั้น "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทย ได้เลือกจังหวัดโอซากา เป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมซ้อมให้กับทีมจอมเตะไทย ก่อนจะเข้าหมู่บ้านนักกีฬา ซึ่งเมืองโอซากา มีระยะห่างจากสนามแข่งขัน 2 ชม. อีกทั้งยังมีผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ อดีตเหรียญเงิน ศึกโอลิมปิกเกมส์ ฝึกสอนที่นั่นด้วย