บาสเกตบอลซีเกมส์ ห้ามใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติ ส่งผลดีนักกีฬาท้องถิ่น

ศึกบาสเกตบอล ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เข้มข้นดุเดือดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอน หลังไทยใช้กฎ ห้ามใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติ ตามกติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (ฟีบ้า) นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมยัดห่วงไทย ชี้ทุกชาติชื่นชมไทยใช้กฎนี้สร้างมาตรฐานและส่งผลดีกับผู้เล่นท้องถิ่น ที่จะได้ใช้เวทีนี้พัฒนาความสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงกว่า
นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการแข่งขันบาสเกตบอล 5 คน ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพว่า ในครั้งนี้จะไม่อนุญาตให้มีผู้เล่นโอนสัญชาติลงเล่นตามกฎกติกาของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (ฟีบ้า) ซึ่งทุกชาติในอาเซียนก็รับทราบแล้วหลังได้มีการส่งเทคนิคัลแฮนด์บุ๊ค (คู่มือการแข่งขัน) ล่วงหน้าถึง 6 เดือน
“ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2023 เจ้าภาพออกกฎให้ใช้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ ซึ่งเจ้าภาพได้นำนักกีฬาอเมริกันมาเล่นทีมชาติทั้งทีม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร และกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงหนักมากทั่วโลกในเวลานั้น ดังนั้นในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เราจึงนำกฎของฟีบ้าที่ใช้กับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์มากำหนดคุณลักษณะของนักกีฬาที่สามารถลงแข่งขันในซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า ตามกฎของฟีบ้านั้น นักกีฬาที่จะเล่น 5x5 จะต้องเป็นผู้เล่นท้องถิ่นเท่านั้น จะใช้ผู้เล่นที่โอนสัญชาติไม่ได้ ซึ่งทุกชาติก็ได้รับรู้และเข้าใจในกฎเกณฑ์นี้ และต่างชื่นชมประเทศไทยที่นำกฎนี้มาบังคับใช้และจะถูกนำไปใช้ต่อในการแข่งขันซีเกมส์ อีก 2 ครั้งถัดไปในปี 2027 และ 2029 ด้วย ซึ่งแน่นอนว่ากฎนี้จะช่วยทำให้การแข่งขันบาสเกตบอลในกีฬาซีเกมส์สนุกสนานและมีความเข้มข้นขึ้น เพราะชาติสมาชิกจะต้องสร้างนักกีฬาของตัวเองมาชิงชัยซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้เล่นท้องถิ่นแต่ละประเทศไปในตัวด้วย
สำหรับกีฬาบาสเกตบอล 5x5 ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทีมยัดห่วงทั้งทีมชายและหญิงทีมชาติไทย ได้รับการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยจะแข่งขันที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2568 ซึ่งนัดแรกของทีมชาย ทีมไทย อยู่สายบี พบ สิงคโปร์ วันที่ 13 ธันวาคม เวลา 19.00 น. ส่วนทีมหญิง ทีมไทย อยู่สายเอ ลงสนามนัดแรก พบ อินโดนีเซีย วันที่ 14 ธันวาคม เวลา 16.30 น.