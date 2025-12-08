ส.กีฬามวยตั้งเป้า 9 ทอง ซีเกมส์ "จันทร์แจ่ม" มองข้ามดราม่า โฟกัสคว้าเหรียญทอง

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.68 นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมมอบโอวาทให้แก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนที่ทีมมวยสากลไทย จะเดินทางต่อไปยังโรงแรมปรินซ์พาเลซ ซึ่งเป็นที่พักทางการ เพื่อเตรียมแข่งขัน วันแรกในวันที่ 10 ธันวาคม โดยจะใช้สนาม อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์
ด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจแก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ทั้งหมด 17 รุ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับนานาชาติต่อเนื่อง โดยคู่แข่งสำคัญของฝ่ายชาย คือ ติมอร์ เลสเต, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส่วนฝ่ายหญิงเป็นนักกีฬาจากเวียดนาม ซึ่งหลายประเทศเตรียมตัวมาดี และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 9 เหรียญทอง จากทั้งหมด 17 รุ่น
ขณะที่ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักกีฬามวยสากลหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งจะลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัมหญิง กล่าวว่า สภาพร่างกายตอนนี้พร้อม 100 เปอร์เซ็น ไม่มีปัญหาในการทำน้ำหนัก และพร้อมที่จะลงแข่งขัน ส่วนคู่แข่งในรุ่นนี้จะมี เมียนมา, ติมอร์ เลสเต และสิงคโปร์ ซึ่งคิดว่าจะผ่านไปได้ โดยเป้าหมายคือการคว้าเหรียญทองเท่านั้น ส่วนกรณีดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ส่วนตัวยอมรับว่าไม่ได้สนใจ พยายามตั้งใจฝึกซ้อม และโฟกัส ให้ตัวเองมีสมาธิกับมวยเท่านััน
สำหรับกีฬามวยสากล ซีเกมส์ ครั้งนี้มีชิงชัย 17 ทอง ส่วนในซีเกมส์ครั้งที่แล้วที่กัมพูชา ทีมมวยสากลไทยได้มา 9 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง