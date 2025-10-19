“ช้างศึก” ร่วมสายกัมพูชา-ติมอร์ฯ จับสลากบอลชายซีเกมส์

วันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรม ดิวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์ จัดพิธีจับสลาก แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์ มีทั้งหมด 10 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และแบ่งโถตามผลงานการแข่งขันในซีเกมส์ 2023 ครั้งที่ผ่านมา
โดยการจับสลาก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม ละ 3 ทีม โดยการแข่งขันจะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม และอันดับ 2 ที่ผลงานดีที่สุด 1 ทีม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ต่อไป โดยผลการจับสลากมีดังนี้
กลุ่ม A : ไทย (เจ้าภาพ), กัมพูชา, ติมอร์ เลสเต
กลุ่ม B : เวียดนาม, มาเลเซีย, สปป.ลาว
กลุ่ม C : อินโดนีเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์ ,สิงคโปร์
สำหรับการแข่งขันในกลุ่ม เอ ที่ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัด สงขลา ส่วนกลุ่มบี และ ซี จะทำการแข่งขัน ที่ สนาม สมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่ ส่วนการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานครฯ
