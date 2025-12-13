“แมทธิว” หนุ่มลูกครึ่งไทยพ่ายมือวาง ร่วงฟันดาบฟอยล์เยาวชนโลก 2025

การแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ Bangkok 2025 FIE Foil Junior World Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักกีฬาประเภทฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี โดยรายการนี้ มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 11 คน และมีนักกีฬาจาก ทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 198 คน จาก 27 ประเทศ
จัดขึ้นเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลก ในรุ่นเยาวชน
ในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทฟอยล์บุคคลชาย ในรอบคัดเลือก ที่น่าสนใจ แมทธิว ไทเลอร์ เฉิน ลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ที่ถือสองสัญชาติทั้งไทยและอเมริกัน ลงสนามชิงชัย โดยเจ้าตัว ทำผลงานรอบแรกได้ดี ด้วยการเอาชนะ 3 คน แพ้ 2 คน เข้าสู่รอบ 128 ด้วยอันดับที่ 88 ไปพบกับ อาเดรียน หว่อง มือวางอันดับ 41 จากแคนาดา ผลปรากฏว่า แมทธิว พ่ายไปอย่างน่าเสียดายด้วยสกอร์ 10–15 ทำให้หยุดอยู่ที่รอบ 128 คน ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักกีฬาชายไทยทั้งหมด
ส่วนเหรียญทองรายการนี้ตกเป็นของ โจเซป กลาสสัน จากออสเตรเลีย เหรียญเงินเป็นของ บอร์ส บูดอฟสกี จากแคนดา ในขณะที่ ซามูเอล เอลิจาห์ ร็อบสัน นักกีฬาชุดซีเกมส์ จากสิงคโปร์ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นมาครองเหรียญทองแดงร่วมกับ ดิมิทรี แชชชิน นักกีฬาจากชาติเป็นกลาง
สำหรับวันที่ 14 ธ.ค.2568 จะเป็นการแข่งขันประเภทฟอยล์บุคคลหญิง โดยไทยจะส่ง นรมล หลงทอง มือ 293 โลก และ สุชานารถ รุ่งเรือง มือ 429 โลก ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ลงชิงชัย ผู้ที่สนใจติดตามรับชมการแข่งขัน และร่วมเชียร์นักกีฬาไทยได้ที่ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 โดยจะทำการแข่งขันอีก 2 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น.