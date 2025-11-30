“ภูสิทธิ์” ปลดล็อคคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ ที่อินเดีย

ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้าย จบด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 คว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรกหลังรอคอยมา 14 ปี จากรายการ บารัฐ คลาสสิค 2025 ที่สนามเคนส์วิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ อูยอง โช จากเกาหลีใต้ เพียงสโตรคเดียว
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการรองสุดท้ายของฤดูกาล 2025 รายการ “บารัฐ คลาสสิค 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สนามเคนส์วิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท ระยะ 7,210 หลา พาร์ 72 ประเทศอินเดีย โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 14 คน
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ซึ่งออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้นำร่วมกับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้าย รวมกับอีก 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวมสี่วัน 18 อันเดอร์พาร์ 270 คว้าแชมป์แรกในเอเชียน ทัวร์ ให้กับตัวเองนับตั้งแต่เล่นในทัวร์นี้มา 14 ปี พร้อมรับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 2.9 ล้านบาท โดยเฉือนชนะ อูยอง โช โปรหนุ่มจากเกาหลีใต้ ที่มาแรงวันสุดท้ายหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 เพียงสโตรคเดียว
ภูสิทธิ์ นักกอล์ฟวัย 32 ปี จากราชบุรี ซึ่งลุ้นติดท็อป 65 ในตารางคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต เพื่อรักษาทัวร์การ์ดเล่นในฤดูกาลหน้า เผยหลังพุ่งจากอันดับ 81 ขึ้นไปอยู่ที่ 29 ของตารางว่า “ผมมารายการนี้แค่ต้องการเล่นให้สนุก ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะมีผู้เล่นทำสกอร์ดีหลายคนไม่ว่าจะเป็นแจ๊ส ภาณุพล และโช เกมวันนี้สูสีมาก ตอนเล่นก็มีดูลีดเดอร์บอร์ดบ้าง มาเห็นว่าแจ๊สกับโชไล่ตามมาที่ 16 อันเดอร์ โดยพวกเราเหลือการเล่นอีกคนละหลุม ซึ่งในหลุมสุดท้ายคิดแค่ว่าต้องทำให้ดีที่สุด ผมตีไปเหลือประมาณคันธง และมามั่นใจว่าชนะก็กระทั่งทำเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายนี่เอง ดีใจมากที่ทำได้ เพราะรอคอยมานานนับตั้งแต่เล่นในทัวร์นี้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ได้สัมผัสความรู้สึกว่าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นอย่างไรเสียที”
ขณะที่ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ แชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 จบด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 273 รั้งอันดับ 3 ร่วมกับ เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ที่หวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67, ภาณุพล พิทยารัฐ ที่ทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 และซาจิน ไบโซยา นักกอล์ฟเจ้าถิ่น ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 10 อันเดอร์พาร์ 62 จาก 10 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว รับเงินรางวัลไปคนละ 23,412 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 726,000 บาท
ส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำผลงานดังนี้ เศรษฐี ประคองเวช (68) และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (65) สกอร์รวมคนละ 13 อันเดอร์พาร์ 275 อันดับ 8 ร่วม, ธนภัทร พิชัยกุล (67) และ วิชญภัทร สินสร้าง (70) สกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์พาร์ 276 อันดับ 12 ร่วม, รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ (68) สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 279 อันดับ 26 ร่วม, โคสุเกะ ฮามาโมโต้ (70) และ กัญจน์ เจริญกุล (65) สกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 280 อันดับ 28 ร่วม
สำหรับกอล์ฟเอเชียน ทัวร์ รายการต่อไปจะเป็นการแข่งขันปิดฤดูกาล 2025 รายการ ซาอุดิ โอเพ่น พรีเซนเต็ด บาย พีไอเอฟ ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31 ล้านบาท ณ สนามดิรับ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคมนี้