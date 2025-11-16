“เอกปริษฐิ์” สร้างชื่อคว้าแชมป์ ไต้หวัน กลาส ไท่ฟง โอเพ่น

เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน สร้างชื่อคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรกให้กับตัวเองจากรายการ ไต้หวัน กลาส ไท่ฟง โอเพ่น หลังหวดรอบสุดท้ายเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 จบด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 268 ที่สนามไท่ฟง กอล์ฟ คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยแซงชนะ ฮัง เชียน-เหยา โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นสองสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ไต้หวัน กลาส ไท่ฟง โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 4 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12.4 ล้านบาท ณ สนามไท่ฟง กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,302 หลา พาร์ 72 เมืองชางฮัว ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า ไท่ซู-เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลัง ฮัง เชียน-เหยา โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่หนึ่งสโตรค หวดได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 268 แซงคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรกให้กับตัวเอง พร้อมรับเงินรางวัล 72,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.2 ล้านบาท ขณะที่ เชียน-เหยา พลาดเสียสองโบกี้ติดที่หลุม 15 และ 16 จบ 18 หลุมเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 รับเงินรางวัลไป 44,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1.4 ล้านบาท
เอกปริษฐิ์ โปรดาวรุ่งวัย 26 ปี เผยหลังปลดล็อคคว้าแชมป์แรกนับตั้งแต่ลงเล่นในเอเชียน ทัวร์ เป็นปีแรก พร้อมขยับจากอันดับ 73 มาอยู่ที่ 28 ในตารางคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ว่า “เป็นอะไรที่พิเศษมากสำหรับผม รู้สึกตื้นตันใจมาก ผมรู้อย่างเดียวว่าความพยายามทั้งหมดที่ผมทุ่มเทลงไปนั้นก็เพื่อช่วงเวลาแบบนี้ ผมบอกกับตัวเองตลอดทั้งวัน ผมแค่อยากผ่อนคลาย ผมไม่รู้อนาคต แต่รู้ว่าทุกครั้งที่ผมตี ผมต้องอยู่กับตัวเอง แค่เชื่อมั่นในตัวเองและตีให้ถูก อย่าคิดว่าใครกำลังทำอะไร และใครเป็นผู้นำ ตอนฮังพลาดเสียสองโบกี้ติดในช่วงท้าย ผมรู้ว่าผมยังมีงานที่ต้องทำ และไม่อยากมั่นใจมากเกินไปในตอนนั้น”
ขณะที่ ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย อดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวรปี 2023 รอบสุดท้ายตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสี่วันมี 9 อันเดอร์พาร์ 279 จบในกลุ่มอันดับ 6 ร่วม ส่วน รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ รองแชมป์รานยการนี้เมื่อปีที่แล้ว เร่งเครื่องหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 ตามมาที่อันดับ 9 ร่วม ด้วยสกอร์รม 8 อันเดอร์พาร์ 280
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ชัพชัย นิราช (72) สกอร์รวม 7 อันดอร์พาร์ 281 จบอันดับ 13 ร่วม, ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ (75) สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 282 อันดับ 15 ร่วม, เศรษฐี ประคองเวช (71) สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 283 อันดับ 19 ร่วม และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (69) สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 285 อันดับ 24 ร่วม