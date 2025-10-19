“ฟูส์” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น “สาริศ” จบที่ 4

โดมินิค ฟูส์ โปรกอล์ฟชาวเยอรมัน เฉือนเพลย์ออฟชนะ หวัง เว่ย-ซวน จากไต้หวัน คว้าแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 17 อันเดอร์พาร์ 263 ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่ สาริศ สุวรรณรัตน์ ทำสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 267 จบอันดับ 4
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) และ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม), ไอเอ็มจี และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 14 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 6,713 หลา พาร์ 70 มีนักกอล์ฟชาวไทยผ่านเข้ารอบ 14 คน
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า โดมินิค ฟูส์ นักกอล์ฟจากเยอรมนี มาแรงวันสุดท้ายหวด 7 อันเดอร์พาร์ 62 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว รวมสี่วันมี 17 อันเดอร์พาร์ 263 เท่ากับ หวัง เว่ย-ซวน รุคกี้ เอเชียน ทัวร์ ปี 2023 จากไต้หวัน ที่หวดวันเดียว 8 อันเดอร์พาร์ 62 จาก 8 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้เช่นกัน ต้องไปตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 5 และเป็นฟูส์ที่เป็นฝ่ายเฉือนชนะด้วยเบอร์ดี้ในการเพลย์ออฟครั้งที่ 2 รับเงินรางวัลไป 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
ฟูส์ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามผู้นำ 6 สโตรค เผยหลังคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรกว่า “วันนี้ผมแทบไม่ได้มองลีดเดอร์บอร์ดเลย ตั้งใจเล่นเกมของตัวเองไปช็อตต่อช็อต และก็ทำได้ตามแผน รู้สึกพอใจกับการเล่นของตัวเองมากที่วันนี้ไม่มีโบกี้เลย เพราะรอบสองและสามผมเสียโบกี้รวมกันถึง 9 โบกี้ ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ผมมั่นใจมากขึ้น รู้สึกดีใจที่ทำได้ เพราะผมซ้อมหนักมาโดยตลอด และก็ทำสำเร็จแล้ว”
ขณะที่ โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ ผู้นำรอบสองและสาม พลาดทำ 4 โบกี้ กับอีก 1 ดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 7 พาร์ 4 แต่เก็บคืนได้ 3 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 โอเวอร์พาร์ 73 สกอร์รวมสี่วัน 13 อันเดอร์พาร์ 267 จบอันดับ 4 รับเงินรางวัล 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1.6 ล้านบาท เจ้าตัวกล่าวว่า “ยังมีหลายเรื่องที่ต้องไปปรับปรุง วันนี้มีบางลูกไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ บางลูกเข้าไลน์ไปแบบแทบไม่มีช็อตจะเล่นต่อ ก็ต้องยอมรับและคิดเสียว่าเรายังทำไม่ดี โดยรวมสามรายการล่าสุดจบท็อป 15 ถือว่าเป็นผลงานที่ดี สัปดาห์หน้าแข่งอินเตอร์ เนชั่นแนลซีรีส์ ที่ฟิลิปปินส์ หวังว่าจะไปเก็บชัยชนะที่นั่น”
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่น่าสนใจ ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ โปรดาวรุ่งที่เพิ่งคว้าแชมป์เอดีทีทัวร์ที่เวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เก็บอีก 2 อันเดอร์พาร์ 68 จบที่อันดับ 5 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 268 รับเงินรางวัล 37,150 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ หวด 3 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 270 จบในกลุ่มอันดับ 10 ร่วมกับ ไทชิ โค ดาวดังจากฮ่องกง และจอห์น แคนลิน มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปีที่แล้ว รับเงินรางวัลคนละ 15,268 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 488,000 บาท, สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ดีกรีสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 70 จบอันดับ 18 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 271 รับเงินรางวัล 10,935 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 350,000 บาท