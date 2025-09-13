“สาริศ-แดนไท” ขยับตาม 2 สโตรค “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” รอบ 3

สาริศ สุวรรณรัตน์ และ แดนไท บุญมา เร่งเครื่องหวดคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ร่วมด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 หลังจบรอบสามกอล์ฟ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ตามหลัง คาซูกิ ฮิกะ อดีตแชมป์ปี 2022 จากญี่ปุ่น สองสโตรค
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ โคเรียน กอล์ฟ ทัวร์ และ เจแปน กอล์ฟ ทัวร์ จัดศึกไตรแซงชั่นรายการ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 10 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 ล้านวอน หรือประมาณ 34.3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนนี้ ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,470 หลา พาร์ 72 ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้เล่นชาวไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 7 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 194,500 เหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านบาท
รอบที่สามของการแข่งขัน โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์วอลโว่ ไชน่า โอเพ่น 2023 รักษาฟอร์มดีต่อเนื่อง หวด 1 อีเกิ้ล กับ 4 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 เท่ากับ แดนไท บุญมา ผู้นำร่วมรอบแรก ที่ทำ 7 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสามวันมีคนละ 12 อันเดอร์พาร์ 204 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ร่วมกับ ริชาร์ด ที.ลี. อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2017 จากแคนาดา, ไทชิ โค โปรแถวหน้าของฮ่องกง และไทกิ โยชิดะ จากญี่ปุ่น โดยทั้งห้าคนมีสกอร์ตามหลังผู้นำเพียงสองสโตรค
ขณะที่ตำแหน่งจ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของ คาซูกิ ฮิกะ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2022 ชาวญี่ปุ่น ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวดวันเดียว 7 อันเดอร์พาร์ 65 แซงขึ้นมานำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 202 โดยมี สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ซึ่งกำลังรั้งตำแหน่งผู้นำในตารางคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต หวด 7 อันเดอร์เช่นเดียวกัน ขยับขึ้นมาไล่จี้เพียงสโตรคเดียว
ฮิกะ เผยถึงการลุ้นเป็นนักกอล์ฟคนที่ 5 ที่สามารถครองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่สองว่า “วันนี้ผมเล่นได้ดีมาก ผมเสียโบกี้เดียวเพราะไดรฟ์ออกไปซ้ายแล้วไปตกที่ข้างรากไม้พอดี ทำให้เล่นไม่ได้ แต่ผมก็ยังให้โอกาสตัวเองทำพาร์ได้ สรุปแล้วเป็นรอบที่ไม่เครียดเลย ส่วนพรุ่งนี้ผมอาจจะมีเปลี่ยนแผนการเล่นบ้าง แต่จะพยายามไม่ฝืนอะไร และดูว่าคนอื่นๆ ในกลุ่มเล่นกันอย่างไร เนื่องจากสกอร์ค่อนข้างสูสี หลายคนจึงมีโอกาสชนะ ผมแค่อยากจะคุมเกมให้ดีและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ผมเสียตำแหน่งผู้นำ” เขากล่าวเสริม
ทางด้านนักกอล์ฟไทยอีก 5 คน ทำสกอร์ดังนี้ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 อยู่อันดับ 25 ร่วม, สดมภ์ แก้วกาญจนา หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 อยู่อันดับ 30 ร่วม, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 อันดับ 40 ร่วม, อติรุจ วินัยเจริญชัย ตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 74 สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 รั้งอันดับ 66 ร่วม และนิติธร ทิพย์พงษ์ พลาดตีเกินถึง 5 โอเวอร์พาร์ 77 หล่นไปอยู่อันดับ 71 ด้วยสกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 218