“แดนไท” นำร่วมเจ้าถิ่น เปิดศึก “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” รอบแรก

แดนไท บุญมา ประเดิมหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำร่วมกับ จีโฮ ยัง นักกอล์ฟเจ้าถิ่น ในรอบแรกของการแข่งขัน “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ โคเรียน กอล์ฟ ทัวร์ และ เจแปน กอล์ฟ ทัวร์ จัดศึกไตรแซงชั่นรายการ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 10 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 ล้านวอน หรือประมาณ 34.3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนนี้ ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,470 หลา พาร์ 72 ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีนักกอล์ฟลงแข่งขัน 138 คน จาก 14 ชาติ ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 13 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 194,500 เหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านบาท
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า แดนไท บุญมา ซึ่งออกสตาร์ทด้านหลุมสิบ เปิดเกมไม่ดีเสียสองโบกี้ติดที่หลุม 11 และ 12 แต่เก็บคืนได้ 7 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำร่วมกับ จีโฮ ยัง โปรกอล์ฟชาวเกาหลีใต้ ที่ทำ 5 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว โดยมีผู้เล่น 9 คน ตามมาที่อันดับ 3 ร่วมด้วยสกอร์ตามหลังสโตรคเดียว
แดนไท บุญมา รองแชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ โมร็อกโก เมื่อเดือนกรกฎาคม เผยหลังขึ้นนำร่วมรอบแรกว่า “ผมออกสตาร์ทไม่ดี พัตต์สั้นๆ พลาด ทำให้เสียสองโบกี้ในช่วงสามหลุมแรก เลยคุยกับแคดดี้ว่าต้องหาพัตต์ตัวเองให้ได้ แล้วผมก็เจอและทำสองเบอร์ดี้ติดที่หลุม 14 และ 15 ผมจึงได้โมเมนตัมกลับมา โดยเฉพาะช็อตสองที่หลุม 15 พาร์ 5 ผมตีเหล็กสองไปออน แม้ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้น แต่ผมชอบช็อตนั้นมาก ซึ่งทำให้ผมเล่นได้ผ่อนคลายมากขึ้น”
ขณะที่ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่ 4 ที่อินโดนีเซีย เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว หวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 ตามมาในกลุ่มอันดับ 12 ร่วม โดยมี อติรุจ วินัยเจริญชัย ตามมาที่สกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่อันดับ 21 ร่วม
ทางด้านผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่น สาริศ สุวรรณรัตน์ ตีมา 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่อันดับ 38 ร่วม, ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย และ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ ทำคนละอีเวนพาร์ 72 อยู่อันดับ 56 ร่วม ส่วน สดมภ์ แก้วกาญจนา ดีกรีแชมป์ โคลอน โคเรีย โอเพ่น ที่เกาหลีใต้ เมื่อเดือนพฤษภาคม เครื่องยังไม่ร้อน ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 รั้งอันดับ 75 ร่วมกับ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม, กัญจน์ เจริญกุล และนิติธร ทิพย์พงษ์ ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ ตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 76 รั้งอันดับ 120 ร่วม