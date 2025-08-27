ก้านเหล็กหนุ่มไทย 35 คนลงสู้ศึก “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น”

ทัพนักกอล์ฟ 150 คน พร้อมลงสู้ศึก “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” หนึ่งในรายการกอล์ฟที่จัดมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.2 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยมีผู้เล่นชาวไทยลงชิงชัย 35 คน
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการที่ 9 ในตารางการแข่งขันฤดูกาล 2025 “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้ ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ระยะ 7,243 หลา พาร์ 72 ในกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาท (ภาพ: Asian Tour)
สำหรับผู้เล่นที่น่าจับตามองในรายการนี้นำโดย สตีฟ ลิวตัน แชมป์เก่าปีที่แล้วชาวอังกฤษ ที่จะกลับมาป้องกันตำแหน่งในสัปดาห์นี้, ซีฮวาน คิม อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2022 จากสหรัฐฯ, ชาน ชิห์-ชาง จอมเก๋าจากไชนิสไทเป และ ไทชิ โค นักกอล์ฟแถวหน้าจากฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟสมัครเล่นร่วมแข่งขัน 14 คน ซึ่งรวมถึง ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
ทางด้านผู้เล่นชาวไทยลงแข่งขัน 35 คน นำโดย นิติธร ทิพย์พงษ์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2023, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019, แดนไท บุญมา มืออันดับ 6 ในตารางคะแนนสะสมออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ปัจจุบัน รวมถึงเหล่าผู้เล่นแถวหน้าของไทยอย่าง สดมภ์ แก้วกาญจนา, รฐนน วรรณศรีจันทร์, สาริศ สุวรรณรัตน์, กัญจน์ เจริญกุล, พชร คงวัดใหม่, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, เด่นวิทย์ บริบูรณ์ทรัพย์ และสุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย
กอล์ฟรายการ แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น รอบแรก (28 ส.ค.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 06.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น