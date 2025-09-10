“สดมภ์-สุธีพัทธ์” นำทัพโปรไทยสู้ศึก “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ที่เกาหลีใต้

สดมภ์ แก้วกาญจนา และ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย นำทัพโปรไทยลงสู้ศึก “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ครั้งที่ 41 ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 ล้านวอน หรือประมาณ 34.3 ล้านบาท ณ สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟชาวไทยลงชิงชัยทั้งสิ้น 13 คน
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ โคเรียน กอล์ฟ ทัวร์ และ เจแปน กอล์ฟ ทัวร์ จัดศึกไตรแซงชั่นรายการ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 10 ในตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนนี้ ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,470 หลา พาร์ 72 ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 194,500 เหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านบาท
รายการนี้มีนักกอล์ฟรวม 138 คน จาก 14 ชาติ ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย13 คน นำโดย สดมภ์ แก้วกาญจนา เจ้าของแชมป์ โคลอน โคเรีย โอเพ่น ที่เกาหลีใต้ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และสุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ที่ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น เมื่อสองสัปดาห์ก่อน รวมถึง โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019
โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ 3 รายการ และเพิ่งจบอันดับ 9 ร่วมในรายการของโคเรียน พีจีเอ ทัวร์ เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เผยว่า “ผมค่อนข้างพอใจกับเกมของตัวเองในปีนี้ โดยออกสตาร์ทปีได้ดีจบอันดับสองร่วมที่ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามผมไม่อยากให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากเกินไป ผมแค่อยากสนุกกับสนามและเล่นตามเกมของตัวเอง หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีตามที่ต้องการ ส่วนรายการ ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น ปีนี้เปลี่ยนสนามแข่งซึ่งผมไม่เคยเล่นที่นี่มาก่อน เลยไม่อยากตั้งเป้าอะไรมากนักในสัปดาห์นี้”
ทางด้าน โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของ 4 แชมป์เอเชียน ทัวร์ กล่าวว่า “การชนะในประเทศอื่นๆ ได้ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความมั่นใจของผม ผมรู้สึกเสมอว่าผมสามารถชนะที่อื่นได้ สัปดาห์นี้จะเป็นความท้าทายอีกครั้ง และจะพยายามเล่นให้ดีที่สุด”
สำหรับผู้เล่นระดับแถวหน้าของทัวร์ที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ อาทิ สกอตต์ วินเซนต์ จากซิมบับเว ซึ่งจะลงเล่นในฐานะผู้นำในตารางคะแนนสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต, ซีฮวาน คิม อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2022 จากสหรัฐฯ, ริชาร์ด ที.ลี. จากแคนาดา อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2017 และไทชิ โค โปรแถวหน้าของฮ่องกงที่เพิ่งจบรองแชมป์ที่อินโดนีเซียเมื่อสองสัปดาห์แล้ว นอกจากนี้ยังผู้เล่นเจ้าถิ่นชาวเกาหลีใต้ลงชิงชัยถึง 56 คน
กอล์ฟรายการ ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น ครั้งที่ 41 รอบแรก (11 ก.ย.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย