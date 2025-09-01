Greenline Golf Lab สนุบสนุน “สุธีพัทธ์” ในฐานะแอมบาสเดอร์

Greenline Golf Lab โดยโปรหลักชัย ทองศรีพงศ์ ลงนามเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับ “โปรตี้” สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ด้วยการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกซ้อมพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ระบบ Launch Monitor Trackman, Foresight, Swing Catalyst, Dual 3D Plate และ Pressure Plate เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมลงแข่งขันรายการต่างๆ
โปรหลักชัย ทองศรีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสอนกอล์ฟ Greenline Golf Lab เผยว่า “ในฐานะผู้อำนวยการสถาบัน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่โปรตี้ไว้วางใจที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับในการฝึกซ้อม และทางเราพร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้เขาเดินหน้าสู่ความฝันบนเส้นทางกอล์ฟ”
ทางด้าน สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย กล่าวว่า “ผมต้องขอขอบคุณโปรหลักชัยและ Greenline Golf Lab ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่สำหรับการฝึกซ้อม ผมรู้จักชื่อเสียงของโปรหลักชัยมานานในฐานะโค้ชที่เคยฝึกสอนนักกอล์ฟระดับแถวหน้าของไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมาก และตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์อย่างน้อยหนึ่งรายการในเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาลนี้ เพื่อนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทย”
ทั้งนี้ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟแถวหน้าของเอเชีย โดยล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ รายการที่ 4 ให้กับตัวเองจากรายการ อินโดนีเซีย โอเพ่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา