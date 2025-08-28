“วันชัย” ประเดิม 7 อันดอร์ นำรอบแรก อินโดนีเซีย โอเพ่น

วันชัย หลวงนิติกุล ประเดิม 7 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำวันแรกกอล์ฟ “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี ธนภัทร พิชัยกุล และสุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ตามสโตรคเดียว
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขัน “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ซึ่งเป็นรายการที่ 9 ของฤดูกาล ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้ ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ระยะ 7,243 หลา พาร์ 72 ในกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาท และมีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัย 35 คน
เปิดฉากวันแรก โปรมาร์ค-วันชัย หลวงนิติกุล นักกอล์ฟหนุ่มจากจังหวัดภูเก็ต ประเดิมเยี่ยมทำ 8 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมขึ้นนำเดี่ยวที่สกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 65 โดยมี โปรเป้ง-ธนภัทร พิชัยกุล ที่ทำ 1 ทำอีเกิ้ลกับ 4 เบอร์ดี้ กับ โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ที่หวด 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว ตามมาที่สกอร์คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 66
วันชัย นักกอล์ฟวัย 23 ปี ซึ่งเพิ่งลงเล่นเอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่สอง 2 นับตั้งแต่ปี 2022 เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “ทีช็อตของผมดีมากๆ ตลอดทั้งวัน ตีลูกเข้าแฟร์เวย์ได้ตลอดและมีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้เยอะ ผมพัตต์ได้ดีมากๆ ในช่วงรอบหลุมแรก และรักษาโมเมนตัมไว้ได้”
ขณะที่ ไทชิ โค นักกอล์ฟแถวหน้าจากฮ่องกง ตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมกับผู้เล่นอีก 7 คน ส่วน สตีฟ ลิวตัน แชมป์เก่าชาวอังกฤษ พลาดเสียทริเปิ้ลที่หลุม 16 รวมกับอีก 2 โบกี้ และเก็บได้ 5 เบอร์ดี้ รั้งอันดับ 75 ร่วมที่สกอร์อีเวนพาร์ 72
ทางด้านนักกอล์ฟไทยรายอื่นอย่าง อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์, ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์, จักรนาถ อินมี, นพรัตน์ พานิชผล, รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ หวดคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่ในกลุ่มอันดับ 12 ร่วม, นิติธร ทิพย์พงษ์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2023 ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 57 ร่วม ส่วน ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งเดียวของไทย หวด 3 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่ที่ 22 ร่วม