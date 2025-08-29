อินโดนีเซีย โอเพ่น รอบสองไม่จบ “สุธีพัทธ์’’ ตามแต้มเดียว

สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย หวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวมสองวัน 12 อันเดอร์พาร์ 132 ตามหลัง ชาห์ลีฟฟุดดิน อาริฟฟิน โปรหนุ่มจากมาเลเซีย เพียงสโตรคเดียว หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟ “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้มีฟ้าคะนองในช่วงเย็นทำให้ ยังมีนักกอล์ฟบางส่วนเล่นไม่จบและต้องไปแข่งต่อในวันรุ่งขึ้น (ภาพ: Asian Tour)
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขัน “แมนดิรี อินโดนีเซีย โอเพ่น” ซึ่งเป็นรายการที่ 9 ของฤดูกาล ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้ ที่สนามพอนด็อก อินดาห์ กอล์ฟ คอร์ส ระยะ 7,243 หลา พาร์ 72 ในกรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3 ล้านบาท และมีนักกอล์ฟไทยลงชิงชัย 35 คน
รอบที่สองของการชิงชัยมีฟ้าคะนองในช่วงเย็นทำให้ต้องหยุดแข่งขันและไปเล่นต่อในเช้าวันรุ่งขึ้น โดยโปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องหวด 6 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับสองเป็นวันที่สองด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 132 โดยมี ชาห์ลีฟฟุดดิน อาริฟฟิน นักกอล์ฟจากมาเลเซีย ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวด 8 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำ 2 อีเกิ้ลกับ 4 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ แซงขึ้นนำบนลีดเดอร์บอร์ดที่สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131
ขณะที่ ชาร์เลส พอร์เตอร์ โปรชาวอเมริกัน ตีเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 133 โดยมี ทราวิส สมิธ จากออสเตรเลีย เครื่องร้อนหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 ตามมาที่อันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134
ทางด้าน โปรบูม-อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 และ โปรเป้ง-ธนภัทร พิชัยกุล เก็บได้ 3 อันเดอร์พาร์ 69 สกอร์รวมเท่ากัน 9 อันเดอร์พาร์ 135 อยู่อันดับ 5 ร่วมกับ เอ็ม.เจ. แมคไกวร์ จากสหรัฐฯ ที่ตีเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 ส่วน สตีฟ ลิวตัน แชมป์เก่าชาวอังกฤษ ทำ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสองวันมี 3 อันเดอร์พาร์ 141
สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของสามแชมป์เอเชียน ทัวร์ เผยหลังเล่นมาสองวันโดยที่ยังไม่เสียโบกี้เลยว่า “เก้าหลุมแรก ทีช็อตของผมดีมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสนามแคบๆ แบบนี้ ผมคิดว่าช็อตทีช็อตนี่แหละคือกุญแจสำคัญ และผมก็ทำตามแผนได้ดี แต่เก้าหลุมหลัง ผมมีปัญหานิดหน่อย โชคดีที่ไม่เสียโบกี้”
ทางด้านนักกอล์ฟไทยที่เล่นจบ 18 หลุม รฐนน วรรณศรีจันทร์ (68) จักรนาถ อินมี (68) และเอกปริษฐ์ หวู่ (67) สกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 136, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (66) และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (68) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137 และ ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นหนึ่งเดียวของไทย (71) สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140
ทั้งนี้ยังเหลือนักกอล์ฟอีก 24 คนต้องไปเล่นรอบสองต่อให้จบในเช้าวันรุ่งขึ้น และทัวร์นาเมนท์จะตัดตัวนักกอล์ฟเข้าไปเล่นรอบสามต่อไป