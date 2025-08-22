“พัชรจุฑา” คว้าแชมป์รายการที่ 45 จากศึกทรัสต์กอล์ฟฯ

พัชรจุฑา คงกระพันธ์ มาแรงวันสุดท้ายหวดเพิ่มอีก 10 อันเดอร์พาร์ 61 จบด้วยสกอร์รวมสามวัน 21 อันเดอร์พาร์ 192 คว้าแชมป์รายการที่ 45 ในการเล่นอาชีพสำเร็จจากศึก ทรัสต์กอล์ฟ เอเชียน มิกซ์ สนาม 3 2568 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยชนะ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ สองสโตรค
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพผสม รายการ ทรัสต์กอล์ฟ เอเชียน มิกซ์ โคแซงชั่นกับ ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ และไต้หวัน พีจีเอ ทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท นักกอล์ฟชายแข่งขัน 6,934 หลา ส่วนนักกอล์ฟหญิง ระยะ 6,131 หลา แข่งขันระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า โปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์ อดีตมือหนึงไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามผู้นำหนึ่งสโตรค ระเปิดฟอร์มแรงหวด 10 อันเดอร์พาร์ 61 รวมสามวัน 21 อันเดอร์พาร์ 192 คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 750,0000 บาท รวมถึงสิทธิ์เป็นสมาชิกไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นเวลา 3 ปี
พัชรจุฑา นักกอล์ฟวัย 33 ปี เผยหลังคว้าแชมป์อาชีพเป็นรายการที่ 45 ให้กับตัวเองว่า "ประทับใจกับการแข่งขันแบบผสม ได้เล่นกับนักกอล์ฟชายเป็นเกมที่สนุกท้าท้าย ทำให้มีแรงผลักดันตัวเองให้ทำผลงานได้ดีขึ้น 21 อันเดอร์ที่ทำได้เป็นสกอร์ต่ำที่สุดเท่าที่เคยทำได้มา สัปดาห์นี้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในถุง และเล่นได้อย่างไม่ผิดพลาด จากนี้จะนำไปใช้ในการแข่งขันทัวร์นาเมนท์ใหญ่ที่เหลือทั้งที่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้"
ขณะที่ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ โปรหนุ่มวัย 32 ปีจากจันทบุรี รอบสุดท้ายหวดเข้ามา 10 อันเดอร์พาร์ 61 จบสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 194 รั้งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 5 แสนบาท โดยมี ชัพชัย นิราช ตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 195 รับเงินรางวัล 300,000 บาท
ส่วนผลงานนักกอล์ฟที่น่าสนใจรายอื่น รฐนน วรรณศรีจันทร์ สกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 197 จบอันดับ 4 รับเงินรางวัล 250,000 บาท, ขลทิตย์ ชื่นบุญงาม สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 198 รั้งอันดับ 5 รับเงินรางวัล 180,000 บาท ขณะที่แชมป์ประเภทสมัครเล่นเป็น ทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ จบสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 203 อยู่อันดับ 14 ร่วม