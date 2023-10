The Mastery of Golf เปิดกอล์ฟแคมป์ครั้งที่สอง

โปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์ นักกอล์ฟชุดเหรียญทองทีมหญิงเอเชียนเกมส์ ที่หางโจว จับมือกับ โปรเนท-ณนน ศรีสว่าง และโปรมุก-ภคิณ กวินปกรณ์ เปิดกอล์ฟแคมป์ The Mastery of Golf Academy เป็นครั้งที่สอง สำหรับนักกอล์ฟผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคมนี้ ที่สนามโลตัสวัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาทักษะให้สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้จริง หลังจากที่เปิดกอล์ฟแคมป์คอร์สแรกสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับ The Mastery of Golf Academy ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครเพียง 20 คนเท่านั้น ค่าสมัครคนละ 32,900 บาท (รวมค่าที่พัก-อาหาร 3 มื้อ และค่าบริการออกรอบ ไม่รวมทิปแคดดี้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโทร 081-823-3330 หรือไลน์ไอดี: KanokwanV