“แดนไท-สาริศ” ตาม 3 สโตรค “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” รอบสอง

แดนไท บุญมา และ สาริศ สุวรรณรัตน์ ทำสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 138 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ตามหลัง บียอร์น เฮลล์เกรน ผู้นำจากสวีเดน สามสโตรค
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ โคเรียน กอล์ฟ ทัวร์ และ เจแปน กอล์ฟ ทัวร์ จัดศึกไตรแซงชั่นรายการ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 10 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 ล้านวอน หรือประมาณ 34.3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนนี้ ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,470 หลา พาร์ 72 ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีนักกอล์ฟลงแข่งขัน 138 คน จาก 14 ชาติ ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 13 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 194,500 เหรียญสหรัฐ หรือราว 6.2 ล้านบาท
รอบที่สองของการชิงชัยปรากฎว่า แดนไท บุญมา ผู้นำร่วมรอบแรก เก็บได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ 71 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสียไป 3 โบกี้ รวมสองวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 138 เท่ากับ โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ แชมป์วอลโว่ ไชน่า โอเพ่น 2023 ที่เครื่องร้อนหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 1 อีเกิ้ลกับ 4 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รั้งในกลุ่มอันดับ 8 ร่วมกับ ขณะที่ตำแหน่งจ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของ บียอร์น เฮลล์เกรน นักกอล์ฟจากสวีเดน ที่มาแรงหวดเดียว 8 อันเดอร์พาร์ 64 แซงขึ้นนำด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135
บียอร์น เฮลล์เกรน โปรวัย 34 ปี ซึ่งกำลังตามล่าแชมป์เอเชียน ทัวร์ แรกให้กับตัวเอง เผยหลังแซงขึ้นนำว่า “ตอนแรกรู้ว่าฝนกำลังจะตก เลยต้องตุนเบอร์ไว้เยอะๆ หน่อย แต่ฝนก็ไม่ได้ตกหนักอย่างที่คิดไว้ วันนี้ผมตีไปตำแหน่งที่ต้องการตลอดเวลา ซึ่งผมพอใจมาก โดยเฉพาะการชิพของผมช่วยได้เยอะในช่วงนี้ อีกสองวันที่เหลืออาจจะมีฝนตกตอนกลางคืนหรืออาจจะพรุ่งนี้เช้า ผมว่าก็ดีนะ เพราะผมคุ้นเคยกับสภาพสนามแบบนี้หลังจากเล่นกอล์ฟแถวบ้านเมื่อสองเดือนที่แล้ว ซึ่งอากาศหนาว ฝนตก และหญ้าที่สวีเดนก็คล้ายๆ กับที่นี่”
ทางด้าน สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย เจ้าของสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ ทำสกอร์เพิ่มไม่ได้ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวมสองวัน 3 อันเดอร์พาร์ 141 เท่ากับ นิติธร ทิพย์พงษ์ ที่เครื่องร้อนหวด 4 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่ในกลุ่มอันดับ 32 ร่วม ส่วน สดมภ์ แก้วกาญจนา (70), ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (71), ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (70) และอติรุจ วินัยเจริญชัย (73) มีสกอร์รวมเท่ากันที่ 1 อันเดอร์พาร์ 143 รั้งอันดับ 55 ร่วม
ขณะที่ ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (73) สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 อันดับ 83 ร่วม, รฐนน วรรณศรีจันทร์ (70) สกอร์รวมเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 146 อันดับ 92 ร่วม, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (76) และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (76) สกอร์รวมคนละ 5 โอเวอร์พาร์ 149 อันดับ 111 ร่วม และ กัญจน์ เจริญกุล (79) สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 อันดับ 125 ร่วม ไม่ผ่านเข้ารอบ โดยหลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวนักกอล์ฟเข้าไปเล่นสองวันสุดท้ายที่สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 143