“ฮิกะ” ครองแชมป์ ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น สองสมัย “แดนไท” จบที่ 4 ร่วม

คาซูกิ ฮิกะ อดีตแชมป์ปี 2022 จากญี่ปุ่น จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟคนที่ 5 ที่สามารถครองแชมป์ ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น เป็นสมัยที่สอง หลังจบด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 ที่สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ แดนไท บุญมา ทำผลงานดีรั้งอันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272
เอเชียน ทัวร์ ร่วมกับ โคเรียน กอล์ฟ ทัวร์ และ เจแปน กอล์ฟ ทัวร์ จัดศึกไตรแซงชั่นรายการ “ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น” ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการแข่งขันรายการที่ 10 ของตารางเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 ล้านวอน หรือประมาณ 34.3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนที่ผ่านมา ณ สนามแจ๊ค นิกคลอส กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,470 หลา พาร์ 72 ในเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้เล่นชาวไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 7 คน
รอบสุดท้ายของการแข่งขัน คาซูกิ ฮิกะ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปี อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2022 และผู้นำจากรอบที่สาม ออกสตาร์ทเยี่ยมทำ 4 เบอร์ดี้ติดใน 4 หลุมแรก รวมกับอีก 1 เบอร์ดี้ที่หลุม 7 ก่อนเสียโบกี้เดียวที่หลุม 13 พาร์ 3 จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวมสี่วัน 18 อันเดอร์พาร์ 270 คว้าแชมป์ไปครองอีกครั้ง พร้อมรับเงินรางวัล 194,500 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.2 ล้านบาท โดยเฉือนชนะสองโปรจอมแกร่งอย่าง ริชาร์ด ที.ลี. อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2017 จากแคนาดา และสกอตต์ วินเซนต์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต จากซิมบับเว เพียงสโตรคเดียว
ฮิกะ อดีตมือหนึ่งเงินรางวัลสะสมของเจแปนกอล์ฟทัวร์ปี 2022 เผยหลังกลายเป็นนักกอล์ฟคนที่ 5 ที่สามารถครองแชมป์ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น เป็นสมัยที่สอง และยังเป็นชัยชนะในเจแปนทัวร์รายการที่ 8 ของตัวเองว่า “รู้สึกโล่งใจมากที่ชนะได้ เพราะเกมเริ่มยากขึ้นนิดหน่อย พลาดไปหลายช็อตและกดดันมากในช่วงเก้าหลุมหลัง ผมดีใจที่เกมของผมยังดีอยู่ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมชนะการแข่งขันสองครั้ง ผมคิดว่าผมมีนักสู้อยู่ในตัวนะ แต่มันก็พูดยาก ผมมักจะขึ้นนำในรายการที่ผมชนะ ท่ามกลางแรงกดดันจากผู้เล่นคนอื่นๆ”
ขณะที่นักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดเป็น แดนไท บุญมา ผู้นำร่วมรอบแรก รอบสุดท้ายหวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสียไป 3 โบกี้ สกอร์รวมสี่วัน 16 อันเดอร์พาร์ 272 จบอันดับ 4 ร่วมกับ ไทชิ โค โปรแถวหน้าของฮ่องกง รับเงินรางวัลไปคนละประมาณ 1.5 ล้านบาท
ส่วนผู้เล่นชาวไทยอีก 6 คน ทำผลงานดังนี้ สดมภ์ แก้วกาญจนา หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 277 จบอันดับ 12 ร่วม, สาริศ สุวรรณรัตน์ พลาดตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 75 หล่นไปอยู่อันดับ 30 ร่วมด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 279, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เก็บ 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 282 เท่ากับ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ที่ทำ 1 โอเวอร์พาร์ 73 ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มอันดับ 42 ร่วม, อติรุจ วินัยเจริญชัย ตีมาอีเวนพาร์ 72 สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 289 รั้งอันดับ 64 ร่วม และนิติธร ทิพย์พงษ์ ตีเกินอีก 5 โอเวอร์พาร์ 77 สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 295 จบอันดับ 72