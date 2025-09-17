“สุธีพัทธ์” พร้อมป้องกันแชมป์ หยางเต๋อ ทีพีซี ที่ไต้หวัน

สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย พร้อมลงป้องกันแชมป์ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟชาวไทยลงชิงชัยทั้งสิ้น 26 คน
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 11 ของฤดูกาล 2025 รายการ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนนี้ ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,108 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟรวม 144 คน ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 26 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
โดยสัปดาห์นี้ โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย นักกอล์ฟวัย 32 ปี ซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในประเทศไต้หวันด้วยการคว้าแชมป์ 3 รายการในระยะเวลา 2 ปี พร้อมเต็มที่ในการลงป้องกันแชมป์หลังจากชนะรายการ อินโดนีเซีย โอเพ่น เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าตัวเผยว่า “ผมคิดว่าพอจะมีโอกาสเมื่อมาเล่นที่ไต้หวัน ผมเพิ่งเปลี่ยนเหล็กใหม่ก่อนแข่งที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้ว ตอนนี้ผมมั่นใจมากขึ้นกับเหล็กใหม่ เวดจ์ ลูกกอล์ฟ และทุกอย่าง แม้ช่วงนี้เล่นได้ไม่ดีเท่าปีที่แล้ว แต่ผมเล่นได้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกมาก ผมเริ่มมั่นใจมากขึ้นหลังจากคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซีย พอมาสัปดาห์ที่แล้วผมอาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ก็ยังผ่านเข้ารอบ ดังนั้นผมคิดว่าผมมีโอกาสป้องกันแชมป์ได้ในสัปดาห์นี้”
ทางด้านผู้เล่นระดับแถวหน้าของทัวร์ที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ อาทิ คาซูกิ ฮิกะ จากญี่ปุ่น ที่เพิ่งคว้าแชมป์ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่ก่อน, จอห์น แคทลิน มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปีที่แล้ว และอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2018, ซีฮวาน คิม อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2022 รวมถึงเหล่านักกอล์ฟเจ้าถิ่นอีก 44 คน ขณะที่ผู้เล่นชาวไทยลงชิงชัย 26 คน อาทิ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์, นิติธร ทิพย์พงษ์, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์, กัญจน์ เจริญกุล, รฐนน วรรณศรีจันทร์, อติรุจ วินัยเจริญชัย, สาริศ สุวรรณรัตน์, แดนไท บุญมา, ชัพชัย นิราช, วิชญภัทร สินสร้าง และอิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์
กอล์ฟรายการ หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ รอบแรก (18 ก.ย.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 05.30 น. ตามเวลาประเทศไทย โดย สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย แชมป์เก่า จะลงเล่นกลุ่มเดียวกับ ลี ชีห์-โป นักกอล์ฟชื่อดังเจ้าถิ่น และ คาซูกิ ฮิกะ จากญี่ปุ่น แชมป์ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว