“อติรุจ” นำต่อรอบสองศึก เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส

อติรุจ วินัยเจริญชัย เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 นำต่อเป็นวันที่สองด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137 ในการแข่งขัน “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ที่สนามไต้หวัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี สุรดิษ ยงค์เจริญชัย และ สกอตต์ เฮนด์ นักกอล์ฟจากออสเตรเลีย ขยับขึ้นมาตามหลังสองสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 12 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนนี้ ที่สนามเมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ระยะ 6,963 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟ 124 คน จาก 25 ประเทศลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 23 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
ผ่านไปครึ่งทางปรากฎว่า โปรดราก้อน-อติรุจ วินัยเจริญชัย ผู้นำรอบแรก เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ แต่ไปพลาดที่หลุม 3 พาร์ 4 ไดร์ฟเข้าป่า ช็อตสองตกทราย เสียดับเบิ้ลโบกี้ สกอร์รวมสองวันนำต่อที่ 7 อันเดอร์พาร์ 137 ขณะที่ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย และสกอตต์ เฮนด์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2016 จากออสเตรเลีย หวดเพิ่มคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 68 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสองร่วมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 5 อันเดอร์พาร์ 139
อติรุจ เจ้าของสองแชมป์ในออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ วัย 25 ปี เผยหลังรักษาตำแหน่งผู้นำเป็นวันที่สองว่า “ผมเคยขึ้นนำในเอเชียนทัวร์หลังจบรอบสาม นี่เป็นครั้งแรกที่ผมนำอยู่ครึ่งทาง แต่ผมไม่อยากสนใจเรื่องอันดับมากเท่าไหร่ วันนี้ลมไม่แรงเท่าเมื่อวาน แต่ตำแหน่งธงก็ยากมาก ต้องตีช็อตให้ดีจริงๆ ถึงจะมีโอกาสทำเบอร์ดี้ โดยรวมพอใจกับผลงานตอนนี้ ส่วนพรุ่งนี้จะต้องไดรฟ์ให้ดี และตีช็อตสองไปเพื่อพัตต์ให้ได้”
ทางด้าน รฐนน วรรณศรีจันทร์ รองแชมป์หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รั้งอันดับ 4 ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 โดยมี โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 และ นิติธร ทิพย์พงษ์ ดีกรีสามแชมป์เอเชียน ทัวร์ ตามมาในกลุ่มอันดับ 6 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 143
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย (72) และ ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (73) สกอร์รวมคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 145 อยู่อันดับ 13 ร่วม, ชัพชัย นิราช (70) สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 อันดับ 19 ร่วม, ฉ่างไท้ สุดโสม (73), อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (76), เอกปริษฐิ์ หวู่ (73), วรุณ เอี่ยมแก้ว (74) และชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (72) สกอร์รวมคนละ 3 โอเวอร์พาร์ 147 รั้งอันดับ 28 ร่วม ทั้งนี้หลังจบรอบสองทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบได้ 17 คน