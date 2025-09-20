“สุธีพัทธ์-ชลทิตย์” จบรอบสามตาม 3 แต้ม หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ฯ

สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ทำสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 11 อันเดอร์พาร์ 205 ตามหลัง ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ โปรกอล์ฟชาวอเมริกัน สามสโตรค หลังจบรอบสามกอล์ฟ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 11 ของฤดูกาล 2025 รายการ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนนี้ ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,108 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟรวม 144 คน ลงแข่งขัน มีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัว 19 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
รอบที่สามของการชิงชัย โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย แชมป์เก่าปีที่แล้ว ออกสตาร์ทดียิงอีเกิ้ลได้ในหลุมแรก รวมกับอีก 4 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวันมี 11 อันเดอร์พาร์ 205 เท่ากับ โปรนาย-ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ที่หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ร่วม ตามหลัง ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ โปรกอล์ฟชาวอเมริกัน 3 สโตรค
ขณะที่ ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ ผู้นำรอบสองจากสหรัฐฯ เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 รักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 202 โดยมี คาซูกิ ฮิกะ นักกอล์ฟชาวญี่ปุ่น แชมป์ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หวดอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขยับขึ้นมาไล่จี้เพียงสโตรคเดียว
พอร์เตอร์ อดีตผู้เล่นจากคอร์นเฟอร์รี่ ทัวร์ วัย 26 ปี เผยหลังเกมว่า “วันนี้ผมชิปได้ดีมากอย่างน่าประทับใจ และแก้ไขได้ดีมาก ไม่อย่างนั้นผมคงตีเกินไปหลายหลุม สัปดาห์นี้ผมเล่นอย่างใจเย็น ตีขึ้นกรีนและทำสองถึงสามพัตต์ได้ไม่ยากเท่าไหร่ แม้ผมพลาดพัตต์เบอร์ดี้ไปสองสามครั้ง แต่ที่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนพรุ่งนี้ผมคิดแค่ว่าเป็นวันเล่นกอล์ฟธรรมดาๆ วันหนึ่ง และจะไม่เครียดกับเกม”
ทางด้าน ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 206 อยู่อันดับ 7 ร่วม โดยมี รฐนน วรรณศรีจันทร์ หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 ตามมาที่อันดับ 10 ร่วม และ วิชญภัทร สินสร้าง เก็บ 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งอันดับ 15 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่น่าสนใจ เศรษฐี ประคองเวช (65), วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ (67), อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (64) และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (69) สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 209 รั้งอันดับ 20 ร่วม, ธาวิท พลไทย (67) สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 210 อันดับ 26 ร่วม และแดนไท บุญมา (65) สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 อันดับ 29 ร่วม