“สุธีพัทธ์” เปิดนำรอบแรก หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์สฯ ที่ไต้หวัน

สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ออกสตาร์ทเยี่ยมสมราคาแชมป์เก่า หวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขึ้นนำในรอบแรกของการแข่งขัน “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ โปรกอล์ฟชาวอเมริกัน ตามหลังหนึ่งสโตรค
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 11 ของฤดูกาล 2025 รายการ “หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนนี้ ที่สนามหลิงกั๋ว อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระยะ 7,108 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟรวม 144 คน ลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 26 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ซึ่งลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้ ออกตัวได้อย่างมั่นใจหวด 1 อีเกิ้ล กับ 5 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขึ้นนำเดี่ยว โดยมี ชาร์ลส์ พอร์เตอร์ จากสหรัฐฯ ที่ทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ รั้งอันดับสอง ด้วยสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67 และมิเกล ทาบัวนา จอมเก๋าจากฟิลิปปินส์ ตามมาที่อันดับสามด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68
สุธีพัทธ์ โปรวัย 32 ปี ดีกรีสี่แชมป์เอเชียน ทัวร์ ซึ่งเป็นชัยชนะในประเทศไต้หวัน 3 รายการ โดยล่าสุดคว้าแชมป์ที่อินโดนี
ขณะที่ นิติธร ทิพย์พงษ์ และ วิชญภัทร สินสร้าง ตีมาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 69 ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมกับ คาซูกิ ฮิกะ จากญี่ปุ่น ที่เพิ่งคว้าแชมป์ชินฮาน ดงแฮ โอเพ่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และผู้เล่นอีก 4 คน ส่วนจอห์น แคทลิน มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปีที่แล้ว และอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2018 เครื่องยังไม่ร้อน ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 73 รั้งอันดับ 43 ร่วม
ทางด้านนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่นทำสกอร์ดังนี้ ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม สกอร์คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 อยู่อันดับ 11 ร่วม ส่วน วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ, พรหม มีสวัสดิ์, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, เศรษฐี ประคองเวช, แดนไท บุญมา และอติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ทำคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 19 ร่วม