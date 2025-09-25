“อติรุจ” เปิด 5 อันเดอร์ ประเดิมนำรอบแรก เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส

อติรุจ วินัยเจริญชัย ประเดิมเยี่ยมหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 เปิดนำรอบแรกศึก “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ที่สนามไต้หวัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ตามหลังสโตรคเดียว
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 12 ของฤดูกาล 2025 รายการ “เมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายนนี้ ที่สนามเมอร์คิวรี่ ไต้หวัน มาสเตอร์ส ระยะ 6,963 หลา พาร์ 72 ประเทศไต้หวัน รายการนี้มีนักกอล์ฟ 124 คน จาก 25 ประเทศลงแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 23 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 5.7 ล้านบาท
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า ดราก้อน-อติรุจ วินัยเจริญชัย ประเดิมฟอร์มร้อนแรงหวด 1 อีเกิ้ลที่หลุม 15 พาร์ 5 กับอีก 5 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำเดี่ยว โดยมี โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 หวด 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ ตามอติรุจเพียงสโตรคเดียวด้วยสกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 68
อติรุจ วินัยเจริญชัย นักกอล์ฟวัย 25 ปีจากชลบุรี เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “วันนี้เป็นวันที่ผมทำเบอร์ดี้ได้ง่ายเมื่อมีโอกาส และยังเซฟพาร์ได้ในช็อตที่เสี่ยง สภาพสนามตอนที่ผมออกไปลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลุมสั้น ผมต้องรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะลมแรงมาก ส่วนอีเกิ้ลที่หลุม 15 ถือว่าโชคดี เพราะผมตั้งใจจะพัตต์ลงเนิน แต่โชคดีที่มันลงหลุม”
ขณะที่ อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ และ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ตีเข้ามาคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 71 ตามมาที่อันดับ 5 ร่วมกับ สกอตต์ เฮนด์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2016 จากออสเตรเลีย และโจล สตัลเลอร์ จากฝรั่งเศส ส่วนรฐนน วรรณศรีจันทร์ รองแชมป์หยางเต๋อ ทัวร์นาเมนท์ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย ทำคนละอีเวนพาร์ 72 อยู่ในกลุ่มอันดับ 9 ร่วม
ทางด้านผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย, แดนไท บุญมา, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, นิติธร ทิพย์พงษ์ และ วรุณ เอี่ยมแก้ว ตีเกินคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 73 อยู่อันดับ 20 ร่วม, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์, เอกปริษฐิ์ หวู่ และฉ่างไท้ สุดโสม สกอร์คนละ 2 โอเวอร์พาร์ 74 อยู่อันดับ 31 ร่วม, สาริศ สุวรรณรัตน์, ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม, เศรษฐี ประคองเวช, กัญจน์ เจริญกุล และพรหม มีสวัสดิ์ สกอร์คนละ 3 โอเวอร์พาร์ 75 รั้งอันดับ 44 ร่วม