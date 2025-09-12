"แพ็คเกอร์ส" เปิดซีซัน 2-0 "เลิฟ" ขว้าง 2 ทัชดาวน์ดับวอชิงตัน

กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส ชนะ วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส 27-18 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) เธิร์สเดย์ ไนท์ ที่สนามแลมโบ ฟิลด์ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน ตามเวลาไทย
จอร์แดน เลิฟ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 292 หลา 2 ทัชดาวน์ และ ทัคเกอร์ คราฟท์ ไทต์เอนด์ รับบอล 6 ครั้ง ระยะมากสุดของอาชีพ 124 หลา ขยับสถิติ แพ็คเกอร์ส เป็น ชนะ 2 แพ้ 0 โดยทั้งคู่ประสานงานกันทำทัชดาวน์ 8 หลา เหลือเวลา 8 นาที 57 วินาที ดับความหวัง คอมมานเดอร์ส คัมแบ็ก
เกมนี้ เลิฟ ขว้างคอมพลีต 19 จาก 31 ครั้ง ขับเคลื่อนทีมบุก กรีน เบย์ ที่ขาด แซ็ค ทอม กับ แอรอน แบงค์ส 2 ออฟเฟนซีฟ ไลน์แมน (แนวป้องกัน) โดยอีก 1 ทัชดาวน์ เป็นการขว้างระยะ 5 หลา ให้ โรเมโอ ดับส์ ช่วงควอเตอร์ 1
วอชิงตัน สถิติหล่นเหลือ ชนะ 1 แพ้ 1 ได้ระยะแค่ 11 หลา ตลอดควอเตอร์แรก และไปไม่ถึงเขตเอนด์ โซน กระทั่งได้ 2 ทัชดาวน์ช่วงท้าย และอาจเป็นความปราชัยราคาแพง เนื่องจาก ออสติน เอ็กเลอร์ รันนิงแบ็ก เจ็บเอ็นร้อยหวายขวาควอเตอร์ 4 และ เดียทริช ไวส์ จูเนียร์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ บาดเจ็บควอไดรเซ็ปต์ (ต้นขาหน้า) ถูกหามออกควอเตอร์ 2
เจย์เดน แดเนียลส์ ขว้างคอมพลีต 24 จาก 42 ครั้ง ระยะ 200 หลา 2 ทัชดาวน์ ให้ แซ็ค เอิร์ตซ ปีกใน ระยะ 20 หลา กับ ดีโบ ซามูเอล ปีกนอก ระยะ 10 หลา
กรีน เบย์ นำห่าง 14-3 ช่วงพักครึ้่ง ด้วย 2 ไดรฟ์การบุกทัชดาวน์ ทำระยะแต่ละไดรฟ์เกิน 90 หลา
ทัชดาวน์ของ ดับส์ เป็นการจบไดรฟ์การบุก 7 เพลย์ ระยะรวม 96 หลา รวม 2 บิ๊กเพลย์ คราฟท์ รับบอล 57 หลา และ เลิฟ วิ่ง 14 หลา ดาวน์ที่ 3 ต้องการ 9 หลา จากเส้น 19 แดนวอชิงตัน
จอช จาค็อบส์ รันนิงแบ็ก วิ่งทัชดาวน์ 2 หลา หนีไปเป็น 14-0 ปิดไดรฟ์การบุก 10 เพลย์ ระยะรวม 92 หลา รวมบิ๊กเพลย์ของ มาลิก ฮีธ รับบอล 37 หลา ตรงข้างสนาม แล้วคอนโทรลเท้าไม่ให้ออกนอกสนาม
วอชิงตัน ทำสกอร์แรกจากฟิลด์โกล 51 หลาของ แม็ตต์ เกย์ ซึ่งต่อมาเตะพลาดระยะ 58 กับ 52 หลา
หลังจาก แบรนดอน แม็คนานัส เตะฟิลด์โกล 22 หลา หนีไปเป็น 17-3 ควอเตอร์ 3 วอชิงตัน ลดช่องว่างเหลือ 10-17 ด้วยทัชดาวน์ของ เอิร์ตซ เหลือเวลา 13 นาที 45 วินาที แต่ กรีน เบย์ เอาคืนด้วยทัชดาวน์ไดรฟ์ต่อมา และ แม็คมานัส เตะอีก 1 ฟิลด์โกล์ระยะ 56 ท้ายควอเตอร์ 4
ซามูเอล ปีกนอก รับทัชดาวน์ปลอบใจแก่แฟนๆ วอชิงตัน เหลือเวลา 2 นาที 53 วินาที