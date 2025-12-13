“ธรรญธร” ประเดิมเหรียญเงินยกเหล็กซีเกมส์ 2025

การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประเดิมชิงชัยวันแรก เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2568 เริ่มด้วยรุ่น 48 กก.หญิง ไทยส่ง “อาร์ม” ธรรญธร สุขข์เจริญ ดีกรี 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รายการชิงชนะเลิศแห่งโลก เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ขึ้นเวทีรุ่น 48 กิโลกรัม หญิง โดยรุ่นนี้มีจอมพลังชิงชัย 6 คน (มอบเหรียญรางวัลเฉพาะน้ำหนักรวม)
ผลปรากฏว่า ท่าสแนตช์ ธรรญธร เรียกเหล็ก 77, 80, 83 กิโลกรัม ยกผ่านรวดทั้ง 3 ครั้ง สถิติอยู่ที่ 83 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ธรรญธร ครัั้งแรกยกผ่านที่ 98 กิโลกรัม ส่วนครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 100 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 102 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 100 กิโลกรัม ขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 183 กิโลกรัม ได้เหรียญเงินเป็นการประเดิมให้ทีมจอมพลังไทย
ส่วนเหรียญทองเป็นของ ลูลัค เดียนา ตรี วิจายานา จากอินโดนีเซีย 184 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 84 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 100 กิโลกรัม), เหรียญทองแดง ธิ ธู ตรัง เหงียน จากเวียดนาม 181 กิโลกรัม (ท่าสแนตช์ 83 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 98 กิโลกรัม)
หลังจบการแข่งขัน ธรรญธร หลั่งน้ำตาพร้อมกับเปิดเผยว่า ตนมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่หลังจบการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งโลก เมื่อเดือนตุลาคม ทำให้ไม่ได้ฝึกซ้อมเลย ทำได้แค่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บ และเพิ่งจะมาเริ่มฝึกซ้อมก่อนแข่งขันเพียงแค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายเท่านั้น รู้สึกเสียใจ เพราะหากยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กครั้งสุดท้ายผ่านก็จะได้เหรียญทองแล้ว และจากการแข่งขันครั้งนี้ยอมรับว่าอาการบาดเจ็บน่าจะมีมากขึ้น หลังจากนี้จะกลับไปรักษาสภาพร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ เพื่อกลับมาสู้ต่อในรายการต่อไป