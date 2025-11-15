3 ฮีโร่โอลิมปิกปารีสนำทีมจอมพลังล่าทองซีเกมส์

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดตัว 14 จอมพลังทีมชาติชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย 3 ฮีโร่โอลิมปิกปารีส จ่าตรี ธีรพงศ์ ศิลาชัย ,จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา และ สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า ตบเท้าลงชิงชัยครบทีม
พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและร่วมสัมภาษณ์นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก่อนที่กลุ่มผู้ฝึกสอนจะให้นักกีฬามีสมาธิกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงช่วงแข่ง
สำหรับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีกำหนดระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2568 ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี แบ่งการแข่งขันเป็นหญิง 7 รุ่น และชาย 7 รุ่น ทั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬาชิงชัยครบทุกรุ่น รวม 14 คน ประกอบด้วย นักกีฬาหญิง 7 คน ดังนี้ นางสาวธรรญธร สุขข์เจริญ รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง / สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง / นางสาวสุรัสวดี ยอดสาร รุ่น 58 กิโลกรัมหญิง / นางสาวธนพร แซ่เตีย รุ่น 63 กิโลกรัมหญิง / นางสาวภัทรธิดา วงษ์สิงห์ รุ่น 69 กิโลกรัมหญิง /นางสาวชลิดา เที่ยงดี รุ่น 77 กิโลกรัมหญิง /นางสาวดวงอักษร ใจดี รุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัมหญิง
นักกีฬาชาย 7 คน ดังนี้ จ่าตรี ธีรพงศ์ ศิลาชัย รุ่น 60 กิโลกรัมชาย / นายปัฐษพงษ์ ทองสุก รุ่น 65 กิโลกรัมชาย / จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา รุ่น 71 กิโลกรัมชาย / จ่าเอก ณัฐวุฒิ สืบสวน รุ่น 79 กิโลกรัมชาย / นายวรพรต นาสุริวงศ์ รุ่น 88 กิโลกรัมชาย / นายศรัท สุมประดิษฐ รุ่น 94 กิโลกรัมชาย และ นายรุ่งสุริยา โยธะพล รุ่นมากกว่า 94 กิโลกรัมชาย
พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล ยังได้กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาชุดซีเกมส์นี้ด้วยว่า นักกีฬามีความมั่นใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพราะได้รับการสนับสนุน ด้านเวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
อนึ่ง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้มี 10 ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วม รวม 79 คน โดยประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เป็น 2 ชาติ ที่ส่งครบทุกรุ่น สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ตั้งความหวังเบื้องต้น 4 เหรียญทอง