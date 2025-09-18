ทช.ปรับปรุงขยายถนน”นย.5032”จ.นครนายก เสร็จแล้ว เชื่อมองครักษ์ประตูระบายน้ำคลอง 1 สะดวก

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงยกระดับถนน สาย นย.5032 จ.นครนายก ช่วงแยก”นย.4031 - ประตูระบายน้ำคลอง 1” อ.องครักษ์ เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพรองรับชุมชนขยายตัว
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย นย.5032 แยกทางหลวงชนบทสาย นย.4031 - ประตูระบายน้ำคลอง 1 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 2 กม. เสร็จสมบูรณ์แล้ว
โดยดำเนินการปรับปรุงขยายโครงสร้างชั้นทางเดิมจากถนนเดิมผิวจราจรกว้าง 6 เมตร เป็นผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร รวมถนนกว้าง 10 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.ที่ 2+800 ถึง กม.ที่ 4+800 รวมระยะทางดำเนินการ 2 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 27.990 ล้านบาท
นายมนตรี กล่าวว่า ถนนสายนี้ปัจจุบันมีการจราจรมากถึง 1,371 คันต่อวัน เป็นสายทางที่มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตั้งอยู่หลายแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เรือนจำจังหวัดนครนายก และยังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ลำเลียงขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ สวนผลไม้ พืชไร่ และบ่อปลา
การปรับปรุงขยายผิวทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ทำให้ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายจากการขนย้าย เป็นการยกระดับการคมนาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าการขนส่งให้ดีมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครนายก และยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สามารถยกระดับคุณภาพการคมนาคมให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าว
เดินทางระหว่างจังหวัดนครนายก มุ่งสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัดบนถนนสายหลักได้อีกทางหนึ่งด้วย