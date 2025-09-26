"วิว กุลวุฒิ" ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกแบดมินตัน รับการประดับยศ "ร.ต.ต." อย่างเป็นทางการจากผบ.ตร.

“วิว กุลวุฒิ” ฮีโร่โอลิมปิกแบดมินตัน ขึ้นแท่นร้อยตำรวจตรี ได้รับการประดับยศอย่างเป็นทางการจากผบ.ตร. ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น ภูมิใจทั้งวงการกีฬาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ (26 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร.ต.ต.กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ได้รับการประดับยศ ร้อยตำรวจตรี อย่างเป็นทางการกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. ซึ่งบรรยากาศในการประดับยศในวันนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความภาคภูมิใจ
ที่ผ่านมา วิว กุลวุฒิ ได้ครองยศ สิบตำรวจโท ซึ่งดำรงตำแหน่งภายใต้สังกัดตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย วิว กุลวุฒิ ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในงานตำรวจ พร้อมช่วยฝึกสอนทักษะทางด้านกีฬาแบดมินตันให้กับลูกหลานข้าราชการตำรวจ
สำหรับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ คือ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันในระดับโลกหลายรายการ โดยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 และสามารถก้าวขึ้นเป็นมืออันดับ 1 ของโลกในประเภทชายเดี่ยวแบดมินตัน ภายหลังจึงมีการเสนอเลื่อนชั้นยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เมื่อ วิว กุลวุฒิ ศึกษาจบชั้นปริญญาตรี