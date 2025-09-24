“อนุทิน” ยันคุมสถานการณ์ถนนยุบได้แล้ว ห่วง สน.สามเสนเสาเข็มขาด 3 ต้น ด้านผู้ว่า รฟม.แจงเหตุน้ำใต้ดินเคลื่อนตัวทำรอยต่อสถานีกับอุโมงค์ทรุด

นายกฯ รุดดูถนนสามเสนยุบตัว ขึ้นตึกวชิรพยาบาลดูมุมสูง ชี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว บอกไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ทรัพย์สินเสียหาย ห่วง สน.สามเสนเสาเข็มขาด 2-3 ต้น ประสานโรงพยาบาลในเครือรองรับผู้ป่วย มอบโยธาฯ รวบรวมผู้เชี่ยวชาญหาสาเหตุที่แท้จริง ด้านผู้ว่าฯ รฟม.เผยน้ำใต้ดินเคลื่อนตัวทำให้รอยต่อบริเวณผนังสถานีกับอุโมงค์ทรุด พร้อมรับผิดชอบชดเชิญค่าเสียหายทุกอย่าง ขณะผู้ว่าฯ กทม.สั่งเตรียมเครื่องสูบน้ำ หวั่นฝนถล่มซ้ำ กันประชาชนเข้าใกล้รัศมี 100 เมตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 10.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ ถนนสามเสน บริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รอรับและรายงานสถานการณ์ การลงพื้นที่ครั้งนี้มี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สส. สมาชิกพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ร่วมลงพื้นที่ด้วย
ทันทีที่นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงได้กล่าวว่า รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า จึงรีบเดินทางมา และเดินเข้าไปดูในจุดที่ทรุดตัวทันที
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ขึ้นไปยังชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล เพื่อติดตามสถานการณ์จากมุมสูง และร่วมประชุมวอร์รูมติดตามสถานการณ์ โดยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่วชิรพยาบาล บรรยายสรุปเหตุการณ์
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่าเช้าวันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เหตุที่เกิดคือการทรุดตัวของถนนอันเนื่องมาจากการสไลด์ของดินในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ แต่ยังโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน และคาดว่าในส่วนที่มีคนอาศัยอยู่ เช่น ในตัวอาคารโรงพยาบาลชิรฯ หากหันไปด้านใต้ที่ติดถนนไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากการทรุดตัวคงหยุดเพียงเท่านี้ ส่วนด้านที่อยู่กลางถนนซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้า มีโครงสร้างคอนกรีตที่รับการสไลด์ได้อยู่แล้ว แต่ที่น่าห่วงคืออาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน มีความสูง 5-6 ชััน ส่วนตัวเสาเข็มลึกลงไป 26 เมตร การสไลด์ของดินทำให้เข็มขาดไป 2-3 ต้น แต่มีการอพยพเจ้าหน้าที่ผู้คนออกจากอาคารหมดแล้ว
นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้เราควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว จากนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความรู้ด้านวิศวกรรม และผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะชี้แจงเชิงเทคนิค และรายละเอียดต่อไป ส่วนรัฐบาลจะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่เท่าที่ทราบเพื่อความปลอดภัยทางวชิรพยาบาลได้ขอปิดการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในช่วงวันถึงสองวันนี้ก่อน แต่มีการประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข มาประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิศสิน ซึ่งอยู่กลางเมือง มั่นใจว่าสามารถรองรับ และให้บริการผู้ป่วยได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ
เมื่อถามว่า จะต้องมีเจ้าภาพในการดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินของ รฟม.ที่จะเป็นผู้รวบรวม และจะต้องไล่ตรวจสอบว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง
นอกจากนี้ ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ทั้งทางธรรมชาติหรือการออกแบบ ซึ่งจะมีทีมงานเข้ามาตรวจสอบ โดยได้ขอความร่วมมือไปครบทุกที่ ทั้งวิศวกรรมสถาน สภาวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาจต้องใช้คณะวิศวกรรมที่เราเคยแสวงหาความร่วมมือเหมือนช่วงที่มีเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ซึ่งต้องระดมกำลังมีรูปแบบที่คล้ายกัน ที่สำคัญต้องเคลียร์พื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด และเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งยานพาหนะ และการพิสูจน์สาเหตุ ซึ่งขณะนี้ขออย่าเพิ่งพูดว่าเกิดหรือผิดพลาดจากอะไร ยืนยันว่าเราต้องหาสาเหตุได้แน่นอนเพราะเป็นเรื่องทางวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆ
ส่วนที่มีการระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ถนนทรุดเกิดจากมีดินสไลด์เข้าไปในสถานีรถไฟฟ้า นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่มีคนเห็นน้ำเอ่อขึ้นมาบนพื้นถนน มีความผิดปกติ และถนนทรุดตัว ซึ่งต้องไล่ความผิดปกติไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันมีอุโมงค์ถึงสองชั้นที่ซ้อนกัน และอยู่กันคนละระดับ จะต้องมาดูว่าชั้นดินที่คั่นระหว่างอุโมงค์ในช่วงของการถมดินแน่นหรือไม่ และปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามามาได้อย่างไร
“ตอนที่ที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น ผมเชื่อ รฟม.จะเร่งสำรวจแนวเส้นรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังก่อสร้างอยู่ เราต้องเร่งดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน วันสองวันนี้ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดดินทรุดตัวให้ได้ว่าเกิดจากอะไร” นายกรัฐมนตรี ระบุ
เมื่อถามว่า เร่งตรวจสอบ และซ่อมแซมให้เสร็จภายในกี่วัน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะต้องมีการใช้งานต่อไป ซึ่งไม่เหมือนกับอาคาร สตง. ที่ถล่มลงมาทั้งหมดที่เราสามารถปิดจ๊อบ และดูเรื่องของการค้นหา แต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ชำรุดเสียหายซึ่งเราต้องเร่งบูรณะ และเชื่อมต่อเพื่อให้โครงการสามารถใช้งานต่อไป ส่วนทางด้านเทคนิคยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้องเป็นเจ้าภาพ ในการรวบรวมนักวิชาการ และมีความรู้ด้านเทคนิคการเจาะอุโมงค์ใต้ดินเพื่อเร่งหาสาเหตุ
ส่วนกำหนดการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไม่ทราบ ขออย่าเพิ่งถามรายละเอียด และต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยสนับสนุนแน่นอน
ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า เราได้สั่งการไปแล้วทั้งการตัดน้ำ ตัดไฟ และ รฟม.ให้อุดอุโงค์ ป้องกันดินสไลด์ มีสั่งการประเมินอาคารโดยรอบ โรงพยาบาลไม่น่ากังวล เพราะเป็นอาคารสูงมีกำแพงดิน ส่วนรอบข้างตึกแถวยังน่ากังวล ป้องกันรัศมี 100 เมตร และที่ต้องเฝ้าระวังต่อคือฝนอาจชะดินสไลด์เพิ่มมากขึ้น ให้สำนักระบายน้ำเตรียมเครื่องดูดน้ำไว้ รฟม.ต้องดำเนินการอุดตัวอุโมงค์
นายกาญผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นบริเวณรถไฟรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก ในส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน โดยบริเวณจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสถานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นบริเวณจุดปลายของสถานีกับตัวอุโมงค์ซึ่งเป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าใต้ดิน มุ่งหน้าไปยังอาคารรัฐสภา ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวเป็นอุโมงค์ที่ซ้อนกัน 2 ชั้น บริเวณชั้นบนจะมีความลึกอยู่ที่ 15 เมตร ส่วนอุโมงค์ชั้นล่างมีความลึกอยู่ประมาณ 20 เมตรเศษ
โดยสาเหตุที่เกิดขึ้น รฟม.ร่วมกับนักวิชาการขอเวลาตรวจสอบในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้น เพียงแต่ข้อเท็จจริงที่พอทราบในขณะนี้ เกิดจากน้ำใต้ดินที่มีการเคลื่อนตัวบริเวณชั้นล่าง ทำให้รอยต่อบริเวณอุโมงค์กับผนังสถานีรถไฟมีการเคลื่อนตัว ดินจึงเกิดการทรุดตัวลงไป ซึ่งการทรุดตัวดังกล่าวทำให้ท่อประปาหลักด้านบนหักตัวลงไปด้วย และไหลเข้าไปในตัวสถานีรถไฟบางส่วน
นายกาญผจญ กล่าวต่อว่าทาง รฟม.กำลังเร่งหยุดการเคลื่อนตัวของดินทั้งหมดและเร่งคืนสภาพ โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รฟม.พร้อมน้อมรับ และรับผิดชอบทั้งหมด