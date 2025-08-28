ด่วน! ผบ.ตร. สั่งเด้ง "ผกก.ตากใบ" ช่วยราชการ ศปก.ตร. พบเอี่ยวแก๊งค้ายานรก

ด่วน! ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งย้ายขาด "ผกก.ตากใบ" ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบเอี่ยวขบวนค้ายาเสพติด
วันนี้ (28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
และให้ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผบก.ภ.จว.นราธิวาส รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส อีกตำแหน่ง
มีรายงานว่าสาเหตุการสั่งย้ายด่วนครั้งนี้เนื่องจาก พ.ต.อ.อัสรี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กรณีกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.นราธิวาสจับกุมไอซ์ 900 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมาโดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึง