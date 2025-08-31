“ภูมิธรรม” ส่งหนังสือด่วนแจ้ง ก.ตร. ติดภารกิจด่วน ไม่เข้าร่วมประชุมจัดโผนายพลสีกากี

“ภูมิธรรม” ส่งหนังสือด่วนแจ้ง ก.ตร. หลัง ครม. มอบอำนาจรักษาการแทนนายกฯ แต่ติดภารกิจด่วน ไม่ร่วมประชุม 31 ส.ค. กำชับยึดข้อบังคับประชุมเคร่งครัด
วันนี้ (31 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ใจความระบุว่า
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ มีกำหนดจัดการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 8/2568 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 เห็นชอบมอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง
อย่างไรก็ดี ในคราวการประชุม ก.ตร. ในวันนี้ (31 สิงหาคม 2568) ข้าพเจ้าติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ จึงขอให้ที่ประชุมยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.ตร. ว่าด้วยการประชุมและการลงมติของ ก.ตร. และของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่าที่ประชุมฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเห็นว่าแม้นายภูมิธรรม ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทน นายกรัฐมนตรี จะไม่มาประชุม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ก็สามารถทำหน้าที่ประธานการประชุมได้