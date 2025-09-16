ด่วน! ทูลเกล้าฯ ครม.วันนี้ หลัง "อนุทิน" เข้าทำเนียบฯ ช่วงบ่าย ตรวจสอบด้วยตนเอง

"นายกฯหนู“ เข้าทำเนียบฯ ตรวจสอบชื่อ รมต. ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ฝ่ายเกี่ยวข้องแห่ตบเท้าร่วมเช็ค ก่อนกลับเผยรายชื่อ ครม. เรียบร้อย เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ วันนี้
วันนี้ (16ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีใน ครม. อนุทิน 1 ล่าสุดประมาณเวลา 12.30 น. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางมายังตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อทยอยนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีมาส่งให้ น.ส.ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบคุณสมบัติ
ขณะที่เวลา 12.55 น. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่ตึก สลค. คาดว่า มาช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจคุณสมบัติ อาทิ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตััง (กกต.)
จากนั้น เวลา 13.08 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้นั่งรถยนต์ส่วนตัว โรลส์รอยส์ ทะเบียน วอ 3333 เข้ามายังตึกสลค.
จากนั้นเวลา 14.15 น. นายอนุทิน เดินทางออกจากตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ทำเนียบรัฐบาล หลังใช้เวลาหารือในการตรวจสอบรายชื่อรัฐมนตรี เกือบ 1 ชั่วโมง
โดยผู้สื่อข่าวถามว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้า เมื่อถามว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯได้วันนี้หรือไม่ นายอนุทิน ยิ้มและพยักหน้า พร้อมกล่าวว่า วันนี้ๆ