"ธรรมนัส" อุบมั่นใจคุณสมบัตินั่งรมต.หรือไม่ บอกขอให้รอ สลค.ตรวจสอบ

แกนนำกล้าธรรม ปัดตอบ มั่นใจคุณสมบัตินั่ง รมต.หรือไม่ บอก ขอให้รอ สลค. ตรวจสอบ ยังไม่รู้ใครผ่านหรือตก
เมื่อวันที่ (10 ก.ย.) ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) หรือไม่นั้น ว่า ยังไม่ทราบเป็นหน้าที่ของ สลค. และยังไม่ได้ปรึกษาอะไร เพราะยังไม่มีการแจ้งมาให้รอดูทาง สลค.
เมื่อถามว่าได้ทำความเข้าใจกับนายไผ่ลิกค์หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติใครผ่านหรือตก ต้องรอให้ได้ข้อสรุปก่อน และต้องไตร่ตรองคุณสมบัติให้ดี หลักเกณฑ์ทั้งหมดเป็นของ สลค. ก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
เมื่อถามว่ายังมั่นใจในคุณสมบัติของตนเองรวมถึงนายไผ่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้น เพราะยังไม่มีการแจ้งให้รอทาง สลค. แจ้งก่อน ส่วนจะได้เข้าทำงานวันไหนนั้นก็ยังไม่ทราบ