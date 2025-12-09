2 ฮีโร่โอลิมปิกปารีส ประเดิมเวทีวันแรกยกเหล็กซีเกมส์

2 ฮีโร่โอลิมปิก ธีรพงศ์ ศิลาชัย และ สุรจนา คำเบ้า พร้อมด้วย ธรรญธร สุขข์เจริญ ดีกรีเหรียญเงินชิงแชมป์โลกล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมขึ้นเวทีชิงชัยในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กีฬายกน้ำหนักวันแรกชิง 3 เหรียญทอง เริ่มวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
การแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่ 33 มีกำหนดชิงชัยระหว่างวันที่ 13-17 ธ.ค. 2568 ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี แบ่งการแข่งขันเป็นหญิง 7 รุ่น และชาย 7 รุ่น ทั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬาชิงชัยครบทุกรุ่น โดยวันแรกของการชิงเหรียญทองยกน้ำหนัก 3 รุ่น 3 เหรียญทอง ธรรญธร สุขข์เจริญ จะขึ้นเวทีเป็นคนแรกของทีมในวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. รุ่น 48 กก.หญิง จากนั้นเวลา 15.00 น. รุ่น 60 กก.ชาย จ่าตรีธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 และ เวลา 17.00 น. รุ่น 53 กก.หญิง สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024
ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันของจอมพลังทีมชาติไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. รุ่น 65 กก.ชาย ปัฐษพงษ์ ทองสุก / เวลา 15.00 น. รุ่น 58 กก.หญิง สุรัสวดี ยอดสาร / เวลา 17.00 น. รุ่น 71 กก.ชาย จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก 2024
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. รุ่น 63 กก.หญิง ธนพร แซ่เตีย / เวลา 15.00 น. รุ่น 79 กก.ชาย จ่าเอก ณัฐวุฒิ สืบสวน และ เวลา 17.00 น. รุ่น 69 กก.หญิง ภัทรธิดา วงษ์สิงห์, วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. รุ่น 88 กก.ชาย วรพรต นาสุริวงศ์ และ เวลา 17.00 น. รุ่น 94 กก.ชาย ศรัท สุมประดิษฐ
วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. รุ่น 77 กก.หญิง ชลิดา เที่ยงดี และ รุ่นมากกว่า 77 กก.หญิง นางสาวดวงอักษร ใจดี / เวลา 15.00 น. รุ่นมากกว่า 94 กก.ชาย รุ่งสุริยา โยธะพล