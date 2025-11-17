ยกน้ำหนักซีเกมส์ดุเดือด แชมป์โลก-แชมป์โอลิมปิก ชิงชัยพร้อมหน้า จอมพลังไทยซ้อมเข้มตลอดปีตั้งเป้า 4 ทองอย่างน้อย

ยกน้ำหนักซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สนุกแน่นอน เมื่อชาติอาเซียน ต่างระดมแชมป์โลก และแชมป์โอลิมปิก มาร่วมแข่งขันกันพร้อมหน้า ขณะที่จอมพลังไทย ซึ่งนำโดย วีรพล วิชุมา ดีกรีแชมป์โลก และเจ้าของสถิติโลกคนล่าสุด ซ้อมมาต่อเนื่องตลอดปี ร่างกายแข็งแกร่งทั้งหมด หวังคว้า 4 เหรียญทองให้ได้เป็นอย่างน้อย
พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของนักยกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ว่า สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เป็นหนึ่งในไม่กี่สมาคมฯ ที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาตลอด 365 วัน ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงที่มีทัวร์นาเมนต์แข่งขัน โดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในการเตรียมนักกีฬาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการ “Power Support” ซึ่งสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเวชศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ
การสนับสนุนดังกล่าวเป็นที่มาของความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่าง ๆ อย่างล่าสุดในศึกยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองฟอร์ด ประเทศนอร์เวย์ ที่นักกีฬาไทย คว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จนั้น “เวฟ” วีรพล วิชุมา คว้า 2 เหรียญทอง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก และน้ำหนักรวม โดยทำลายสถิติโลกได้ทั้ง 2 ท่า ในรุ่น 71 กิโลกรัมชาย รวมทั้งยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม ประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วย
เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า สำหรับซีเกมส์ สมาคมฯ ส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด 14 รุ่น แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 7 รุ่น และนักกีฬาหญิง 7 รุ่น ขณะที่แต่ละรุ่น จะมีนักกีฬาเข้าร่วมเฉลี่ยรุ่นละ 6-8 คน ซึ่งชาติที่เป็นคู่แข่งขันสำคัญมีทั้ง อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ที่ล้วนส่งนักกีฬาระดับโลกมาชิงชัยทั้งสิ้น
ทั้งนี้ แม้หลายชาติจะจัดเต็มส่งนักกีฬาระดับโลกมาแข่งขัน แต่ความหวังครั้งนี้ในประเภทหญิง มีทั้ง สุรจนา คำเบ้า เจ้าของเหรียญทองแดง โอลิมปิก 2024 รุ่น 49 กิโลกรัม ลงแข่งขันรุ่น 53 กิโลกรัม, ธรรญธร สุขข์เจริญ รุ่น 48 กิโลกรัม, ธนพร แซ่เตีย รุ่น 63 กิโลกรัม และดวงอักษร ใจดี รุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัม ส่วนประเภทชาย มี ธีรพงศ์ ศิลาชัย ดีกรีเหรียญเงิน โอลิมปิก 2024 รุ่น 61 กิโลกรัม แข่งขันในรุ่น 60 กิโลกรัม, วีรพล วิชุมา เจ้าของเหรียญเงิน โอลิมปิก 2024 รุ่น 73 กิโลกรัม ลงแข่งขันรุ่น 71 กิโลกรัม และ รุ่งสุริยา โยธะพล รุ่นมากกว่า 94 กิโลกรัม เป็นต้น ทำให้ทีมจอมพลังไทยมีความมั่นใจ พร้อมเจอกับทุกชาติ ซึ่งจากสถิติซีเกมส์ 5-6 ครั้งที่ผ่านมา ไทยสามารถคว้าได้ประมาณ 4-5 เหรียญทองต่อครั้ง ทำให้ครั้งนี้เราคาดหวังว่าจะสามารถทำได้ 4 เหรียญทองเป็นอย่างน้อย
ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ยังได้รายงานว่า ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ฟิลิปปินส์ ส่ง ฮิดิลิน ดิอาซ-นารันโจ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2020 รุ่น 55 กิโลกรัมหญิง ลงแข่งในรุ่น 58 กิโลกรัม ซึ่งเธอต้องการคว้าแชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 3 ให้ได้ หลังเคยคว้าเหรียญทองมาแล้วในรุ่น 55 กิโลกรัม กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังมี เอลรีน แอนน์ แอนโด รุ่นหญิง 63 กิโลกรัม ที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงศึกชิงแชมป์โลก
ด้านเวียดนาม ส่งนักกีฬาไปเก็บตัวกับชาติมหาอำนาจอย่างจีน ขณะที่อินโดนีเซีย มีชื่อของ ริซกี จูเนียนซยาห์ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2024 รุ่น 73 กิโลกรัมชาย และเหรียญทองชิงแชมป์โลก 2025 ด้วย แต่เจ้าตัวขยับขึ้นไปในอีกรุ่นน้ำหนักทำให้ไม่ได้พบกับนักกีฬาไทย
สำหรับกีฬายกน้ำหนัก ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2568 ที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี