เทควันโดกวาดเพิ่ม 3 ทอง “บัลลังก์” สมราคาแชมป์โลก ผงาดซีเกมส์สมัยแรก

เทควันโดไทยเก็บเพิ่มอีก 3 เหรียญทอง ในวันที่สองของการแข่งขันประเภทต่อสู้ ในกีฬาซีเกมส์ 2025 ”หยู“ บัลลังก์ ทับทิมแดง โชว์ฟอร์มเด็ด สมราคาแชมป์โลก หยิบเหรียญทอง รุ่น 68 กก.ชาย นอกจากนี้ สิรวิชญ์ มะหะหมัด และ ธนาธร แซ่โจว ยังช่วยคว้าเหรียญทอง ในรุ่น 58 กก.ชาย และ 80 กก.ชาย ทำให้ผ่านสองวันของประเภทต่อสู้ ทีมจอมเตะไทย คว้าแล้ว 6 เหรียญทอง
การแข่งขันเทควันโด ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ มีชิงชัยทั้งสิ้น 5 รุ่น โดยวานนี้แข่งขันในประเภทต่อสู้วันแรก ทัพจอมเตะไทยกวาดมาได้ถึง 3 เหรียญทอง จาก 4 รายการ ที่มีแข่งขัน
ไฮไลต์ของการแข่งขันอยู่ที่รุ่น 68 กก. “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ดีกรีแชมป์โลกปีล่าสุด ลงชิงชัย ซึ่งผลปรากฎว่า “หยู” ที่ได้บายรอบแรก ลงเล่นรอบรองฯเตะชนะ เฮน เธต ทู จากเมียนมา 2-0 ยก (21-1, 13-3) ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเอาชนะ ลูแซ ลาโอ จากฟิลิปปินส์ 2-0 ยก (11-5, 20-2) บัลลังก์ คว้าเหรียญทองแรก ในซีเกมส์เป็นครั้งแรก
รุ่น 58 กก.ชาย “ฟาอีส” สิรวิชญ์ มะหะหมัด ที่ผ่าน ติมอร์ เลสเต และเบียดคู่แข่งจากมาเลเซีย 2-1 ยก ในรอบรองชนะเลิศ โชว์ฟอร์มเยี่ยมในรอบชิงฯ ต้องออกแรงเหนื่อยถึง 3 ยก ก่อนจะเอาชนะ ดิง คอง กวา จากเวียดนาม 2-1 ยก (16-4, 9-10, 22-12) คว้าเหรียญทองให้ทีมเทวันโดไทย
รุ่น 80 กก.ชาย “แตงโม” ธนาธร แซ่โจว ดาวรุ่งทีมชาติไทย ลงเล่นรอบตัดเชือก ชนะ ฟาม มิน เบา กา จากเวียดนาม 2-0 ยก ก่อนเอาชนะ ฟาดิลาห์ มูฮัมหมัด ไรฮาน จากอินโดนีเซีย ไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 ยก (14-4, 22-15) คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้ทีมเทควันโดไทย
ขณะที่รุ่น 49 กก.หญิง “กีตาร์” กมลชนก สีเคน รองแชมป์โลก ปี 2023 ในรุ่น 46 กก. ที่ผ่านเข้าชิงในรุ่น 49 กก.หญิง ชวดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดาย หลังพ่าย มานกิน ทาเชียนา เคอิซา จากฟิลิปปินส์ 0-2 ยก (8-11, 6-6 แพ้คะแนนดิบ) ทำให้ได้เหรียญเงิน
ส่วนรุ่น 73 กก.หญิง กัญจน์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น ที่ได้บายรอบแรก ลงดวล บัค ธี เคียม จากเวียดนาม ในรอบรองชนะเลิศ ก่อนพ่ายหวุดหวิด 0-2 ยก (10-11, 5-6) ทำให้ได้เหรียญทองแดง
ทำให้ผ่านสองวันของการชิงชัยในประเภทต่อสู้ ทีมเทควันโดไทย คว้าไปแล้ว 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ด้านโปรแกรมวันที่ 13 ธ.ค.นี้ จะเป็นการชิงชัยวันสุดท้าย จอมเตะไทย มีโปรแกรมลงสนามอีก 5 รุ่น ประกอบด้วย ธนภูมิ เฟื่องน้อย รุ่น 63 กก.ชาย, กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่น 74 กก.ชาย, ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 53 กก.หญิง, พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก.หญิง และ ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 62 กก.หญิง