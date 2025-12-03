“บัลลังก์” นำทัพเทควันโดไทยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนทำศึกซีเกมส์

“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง แชมป์โลก 2025 นำทัพเทควันโดทีมชาติไทย เข้าคิวฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนลุยศึกสำคัญ เทควันโด ซีเกมส์ 2025 ซึ่งจะเริ่มขึ้น 10-13 ธันวาคม นี้ ที่ศูนย์การค้าแฟชัน ไอส์แลนด์
นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท นำทีมแพทย์และพยาบาล ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อช่วงเย็น 3 ธ.ค.2568 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สุขภาพแข็งแรง และยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ โดยเฉพาะศึกซีเกมส์ 2025 ที่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ โดยมี "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
“บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักกีฬาเทควันโดไทยมาอย่างดีโดยตลอด หลายคนบาดเจ็บจากการแข่งขัน อาทิ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่เคยเจ็บจากการแข่งขัน ทางโรงพยาบาลก็ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งก็รวมไปถึงอาหารเสริม และวิตามิน ก็ช่วยดูแลด้วยเป็นย่างดี ต้องบอกว่าเวลานี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด และ ”โค้ชเช“ ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ก็เพิ่งจะหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่ การที่นักกีฬาไทยไปคว้าเหรียญรางวัลจากรายการต่างๆมาต่าง เครดิตส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้กับทางโรงพยาบาลด้วย ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันในครั้งนี้ ก็จะเป็นภูมิต้านทาน และสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาไทยทุกคนก่อนลงสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในศึกซีเกมส์ 2025 ที่จะเริ่มในสัปดาห์หน้า
แพทย์หญิง สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักมาก แน่นอนว่าการฉีดวัคซีนเป็นอีกวิธีการป้องกันที่ดี ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดให้กับนักกีฬาเทควันทีมชาติไทยรอบนี้จะป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และสายพันธุ์บี ซึ่งหลังฉีด 1-2 วัน อาจจะมีอาการบวม ตึง บริเวณที่ฉีด มีไข้เล็กน้อย แต่จะหายและสมบูรณ์ทันแข่งขันพอดี ที่สำคัญจะไม่ส่งผลต่อการตรวจสารต้องห้ามใดๆ
ทั้งนี้ทีมเทควันโดไทย มีโปรแกรมลงทำศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.2568 ที่ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอร์แลนด์ ชิงชัยทั้ง 20 เหรียญทอง โดยนักกีฬาไทยที่จะลงทำการแข่งขัน มีดังนี้ ประเภทต่อสู้ ชาย 7 คน ประกอบด้วย วิศวกร ใจชู รุ่น 54 กก., สิรวิชญ์ มะหะหมัด รุ่น 58 กก., ธนภูมิ เฟื่องน้อย รุ่น 63 กก., บัลลังก์ ทับทิมเเดง รุ่น 68 กก., กฤตชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่น 74 กก., ธนาธร แซ่โจ รุ่น 80 กก. และ ชายชล โช รุ่น 87 กก.
ประเภทต่อสู้ นักกีฬาหญิง 7 คน ประกอบด้วย พัชรกัญจน์ พูลเกิด รุ่น 46 กก., กมลชนก สีเคน รุ่น 49 กก., ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 53 กก., พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่น 57 กก., ศศิกานต์ ทองจันทร์ รุ่น 62 กก., ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ รุ่น 67 กก. และ กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น รุ่น 73 กก.
ด้านประเภทพุมเซ่ หรือท่ารำ 13 คน มีดังนี้ ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ, ศศิภา ชูผล, ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์, วัชรกุล ลิ้มจิตรกร, สาริศา ไทยทองหลาง, ชลกร ชยวัฑโฒ, รัชฎาวัลย์ ตะเพียนทอง, ธนา เขียวลายเลิศ, สิปปกร เวชกรปฏิวงศ์, นาวิน ปิ่นฑะสูตร, พีรพัฒน์ ตระกาลวิจิตร, อัจฉริยะ เกิดแก้ว และ ณัฏฐชัย สุทา