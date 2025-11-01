“บิ๊กเอ” ชื่นชม “บัลลังก์” คว้าแชมป์โลก ชี้ยากกว่าทองโอลิมปิก สั่งลุยต่อซีเกมส์

“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง นักเทควันโดไทยเจ้าของแชมป์โลก และทัพจอมเตะทีมชาติไทย ได้เสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองอู๋ซี ประเทศจีน และได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG665 โดยมี “บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยฯ มาให้การต้อนรับ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับทีมไทย ส่งนักกีฬา 10 คน เป็นนักกีฬาชาย 5 คน ประกอบด้วย รุ่น 54 กก. วิศวกร ใจชู, รุ่น 58 กก. สิรวิชญ์ มะหะหมัด, รุ่น 63 กก. นภัทร ศรีติมงคล, รุ่น 68 กก. บัลลังก์ ทับทิมแดง, รุ่น 74 กก. กฤตยชญ์ และนักกีฬาหญิง 5 คน ประกอบด้วย รุ่น 46 กก. พัชรกัญจน์ พูลเกิด, รุ่น 49 กก. กมลชนก สีเคน, รุ่น 53 กก. ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา, รุ่น 57 กก. พรรณนภา หาญสุจินต์ และรุ่น 62 กก. ศศิกานต์ ทองจันทร์ โดยทีมจอมเตะไทยคว้ามาได้ 1 แชมป์โลกจาก “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ในรุ่น 68 กก.ชาย นับเป็นแชมป์โลกคนที่ 6 ของไทย
ผศ.พิมล กล่าวว่า รายการนี้เป็นรายการที่โหดมาก นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลกมาเยอะมาก อย่างบัลลังก์กว่าจะได้แชมป์ต้องแข่งถึง 6 รอบ ขณะที่โอลิมปิกเกมส์ แค่ 4 รอบก็ได้เหรียญทองแล้ว นับเป็นรายการที่ยากลำบากกว่าโอลิมปิกเกมส์ ขอชื่นชมที่ได้แชมป์โลกกลับมา หลังจากนี้จะมีรายการเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.นี้ ที่ประเทศไทย ขึ้นอยู่กับ “โค้ชเช” ชัชเช เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย จะตัดสินใจให้ใครแข่งขันบ้าง แต่ในรายของของ “บัลลังก์” ต้องพักเนื่องจากมีอาการเจ็บ ต้องเก็บตัวไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เพราะตั้งเป้าว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองในเทควันโดซีเกมส์อีกครั้ง เพราะแข่งที่ประเทศอื่น ก็ทำได้มาตลอด อยากให้มาลุ้นเหรียญทองแรกของไทยในเทควันโด ที่จะแข่งขันในวันที่ 10 ธ.ค.นี้
“บัลลังก์” กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีก่อนได้รองแชมป์โลก ทำให้ครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ และไม่รู้สึกตื่นเต้น แข่งไปตามจังหวะ รอบแรกๆ อาจจะเฉือนชนะมาได้ แต่เมื่อเข้ารอบลึกๆ ยิ่งทำให้มั่นใจขึ้น จนคว้าแชมป์โลกในที่สุด หลังจากนี้จะไปแก้บนที่ได้แชมป์โลก และโฟกัสที่ซีเกมส์ เพื่อเอาเหรียญทองมาให้ได้
“โค้ชเช” นายชัชเช เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย กล่าวว่า น่าเสียดายที่ผู้หญิงไม่ได้เหรียญ เพราะที่ผ่านมาแชมป์โลกก็ได้มาจากผู้หญิงมากกว่า ฝ่ายชายได้มาจากชัชวาล ขาวละออ เมื่อปี 2011 ก่อนที่บัลลังก์จะทำได้ ยอมรับว่าชิงแชมป์โลกในปัจจุบันเป็นรายการที่ยากมาก เพราะมีชาติที่ส่งนักกีฬามาแข่งขันกันเยอะมาก หลังจากนี้จะโฟกัสต่อที่เวิลด์กรังด์ปรีซ์ ต่อด้วยซีเกมส์ ซึ่งในซีเกมส์จะใช้ชุดใหญ่ลงแข่งขันทุกรุ่น เพื่อรักษาเจ้าเหรียญทองของเทควันโดเอาไว้อีกสมัย