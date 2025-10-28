"บัลลังก์" เตะโหดโค่นเกาหลีใต้ ขึ้นแท่นนักเทควันโดไทยคนที่ 6 ผงาดคว้าแชมป์โลก

“หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง คว้าแชมป์โลก รุ่น 68 กิโลกรัม เป็นแชมป์โลกที่ 7 และเป็นคนที่ 6 ของประเทศไทย นับเป็นแชมป์โลกรุ่นใหญ่ที่สุดของไทย
ความเคลื่อนไหวศึกเทควันโด ชิงแชมป์โลก 2025 ที่อู๋ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสู่วันที่ 5 ทีมไทย ลงแข่งขัน 1 คน จากรุ่น 68 กิโลกรัม “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง ดีกรีแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลก แชมป์เอเชียนเกมส์ และเหรียญเงินชิงแชมป์โลก เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยเป็นนักกีฬาไทยคนที่ 6 ที่ลงชิงชัย
โดย บัลลังก์ เป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการรอบแรก ได้บาย ผ่านเข้ารอบ 64 คน พบ นาจิมุลดิน เบิร์ซีค จากเลบานอน ที่ชนะอินเดียมาในรอบแรก
ยกแรก บัลลังก์ อาศัยช่วงขาที่ยาวกว่า เตะลำตัวและถีบ เอาชนะไป 5 ต่อ 0 ยก 2 บัลลังก์ ยังเหนือกว่า ถีบและเตะพร้อมกับชกไปอีก 8 ต่อ 0 เข้ารอบ 32 คนสุดท้า ย
โดยในรอบ 32 คน สุดท้าย ยกแรก บัลลังก์ พลาดโดน ซาเวียร์ นิโคลอฟสกี จากออสเตรเลีย เตะท้ายยกก่อนยกไม่กี่วิ แพ้ไปก่อน 1 ต่อ 2
หลังจากพลาดยกแรก บัลลังก์ กลับมาเข้าฟอร์ม ทั้งเตะและถีบเอาชนะ เอ้าท์สกอร์ ในยกที่ 2 และ 3 ด้วยสกอร์ 14 ต่อ 0 และ 12 ต่อ 0 พลิกกลับมาชนะ 2 ต่อ 1 ยก เข้ารอบ 16 คนสุดท้ายได้สำเร็จ พบ ดามีร์ ชูเลนอฟ จากคาซัคสถาน เจ้าของเหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยโลก โดย บัลลังก์ เอาชนะมาในรายการ มูจู กรังปรีซ์ ชาเลนจ์ ที่เกาหลีใต้มาแล้ว และเคยแพ้มาในรายการเอเชียนคลับ ที่สนามแห่งนี้
ยกแรก บัลลังก์ เตะทำคะแนนนำ 8 ต่อ 5 แต่ช่วงท้ายยกมาโดนหมุนเตะลำตัว คะแนนเสมอกัน 9 ต่อ 9 ทำให้แพ้ไปก่อนจากคะแนนดิบ ส่วนในยกสอง บัลลังก์ ออกมาเตะตัวหัวไดั 3 คะแนน และที่ลำตัวอีก 2 ครั้ง เอาชนะเอาท์สกอร์ 13 ต่อ 0 ตีเสมอ 1 ต่อ 1 ต้องตัดสินในยกที่สาม
โดยต้นยก บัลลังก์ เตะทำคะแนนนำห่าง 8 ต่อ 3 แต่ดันมาพลาดโดนคาซัคสถานหมุนตัวเตะเจ้าที่หัวได้ 5 แต้ม เสมอกัน 8 ต่อ 8 หากจบที่คะแนนนี้ บัลลังก์แพ้ แต่บัลลังก์ ไม่ยอมแพ้ มาฮีดเตะตัวทำคะแนนแซง 10 ต่อ 9 แต่ก็โดนขอดูชาเลนจ์ว่าออกสนามก่อน ซึ่งจังหวะนี้ลุ้นกันใจหายใจคว่ำ ก่อนกรรมการจะยืนยันให้ บัลลังก์เป็นฝ่ายชนะ ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ลุ้นเหรียญกับ มานซูร์ โล มูฮามาดู จากเซเนกัล
ยกแรก บัลลังก์ เตะลำตัวขึ้นนำ 2 ต่อ 0 เตะมาพลาดโดนเตะลำตัวคืน คะแนนเสมอกัน 2 ต่อ 2 แต่ก็มาเตะหัว ขึ้นนำ 5 ต่อ 2 หลังจากนั้น บัลลังก์ ก็มาประคองตัว เอาชนะไป 5 ต่อ 4
ยกสอง บัลลังก์ มาเสียกัมเจิมและโดนเตะลำตัว ถูกนำ 3 แต้ม หลังจากเสียแต้ม บัลลังก์ ก็มาหมุนตัวเตะลำตัวเข้าเต็มๆ ได้ 4 แต้ม แซงนำ 4 ต่อ 3 หลังจากนั้นก็มาเสียกัมเจิม คะแนน 4 ต่อ 4 แต่บัลลังก์ เป็นผูัชนะด้วยคะแนนดิบ จากท่ายาก ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การันตรีเหรียญทองแดง
การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ พบกับ มาติจา เครป จากโครเอเซีย โดยยกแรก บัลลังก์ เตะเข้าที่ลำตัวเต็มๆ ออกนำไปก่อน 2 ต่อ 0 แต่ก็มาพลาดถูกชาเลนจ์จังหวะโดนเตะหัว กรรมการดูวีดิโอ เสีย 3 แต้ม กลับมาตาม 2 ต่อ 3 พอคะแนนตาม บัลลังก์ มาไดัจังหวะเตะเข้าลำตัวและได้ 2 กัมเจิม จากจังหวะถีบคู่แข่งล้ม ก่อนหมดยก บัลลังก์ ฉากหนีออกนอกสนาม เสียกัมเจิม ครบยกชนะ 6 ต่อ 4
ยกสอง บัลลังก์ ขาหน้าทำงาน โดยเฉพาะลูกเตะหัว ที่เป็นทีเด็ดใส่คู่แข่งทำให้เอาชนะไปคะแนนห่างเลยในยกนี้ 16 ต่อ 3 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 2 ได้สำเร็จ
โดยในรอบชิงชนะเลิศ บัลลังก์ ทับทิมแดง โคจรมาพบกับ ยูฮยอน ซอง นักกีฬาจากเกาหลีใต้ ประเทศต้นตำรับของกีฬาชนิดนี้
ยกแรก บัลลังก์ ชกนำไปก่อน 1 ต่อ 0 หลังจากนั้นมาเตะหัว พร้อมกับรัวเตะตัว ทำคะแนนชนะไป 10 ต่อ 5
ยกสอง ต้นยก บัลลังก์ มาได้ 2 ก้มเจิม จากจังหวะ นักกีฬาเกาหลีใต้ออกนอกสนามและล้ม หลังจากนั้น บัลลังก์ ได้เตะหัวและลำตัว เอาชนะไปอีก 7 ต่อ 1 คว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จ และเป็นการประเดิมคว้าเหรียญแรกในทีมไทยในชิงแชมป์โลกครั้งนี้
ทั้งนี้ถือเป็นแชมป์โลกที่ 7 ของประเทศไทยในกีฬาเทควันโด นับเป็นคนที่ 6 และเป็นนักกีฬาชายคนที่ 2 ต่อจาก ร้อยตำรวจเอก ชัชวาล ขาวละออ อีกทั้งยังเป็นนักกีฬารุ่นใหญ่ที่สุดของไทย ที่คว้าแชมป์โลกได้ ซึ่งจากแชมป์โลกที่ได้ บัลลังก์ จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 1,500,000 บาท
หลังคว้าแชมป์โลกได้ บัลลังก์ ทับทิมแดง เผยว่าดีใจที่ทำได้ และขอมอบเหรียญให้คนไทยทุกคน ความสำเร็จครั้งนี้มาจากความมุ่งมั่นหลังจากฟอร์มไม่ดีเมื่อต้นปี หลังจากนี้ขอโฟกัสกับแมตซ์ต่อไปทั้งซึเกมส์ ปลายปีนี้